Za gradnjo soseske Novo Brdo ena ponudba

Na razpis Stanovanjskega sklada za gradnjo obeh faz soseske najemnih stanovanj Novo Brdo v Ljubljani je prispela en ponudba. Oddal jo je konzorcij Gorenjska gradbena družba, Kolektor Koling in GP Krk, ki ponuja gradnjo za okoli 65 milijonov evrov, medtem ko je sklad projekt ocenjeval na 47,2 milijona evrov, poroča časnik Finance.

Konzorcij je za sklopa - v prvem se bo gradilo 307, v drugem pa 166 stanovanj - ponudili 39,6 milijona in 25,5 milijona evrov. Stanovanjski sklad je v razpisu kot ocenjeno vrednost navedel 47,2 milijona evrov.

Prispeli pa sta še dve ponudbi le za en sklop (E3), in sicer družb CGP in SGP Graditelj za 23,7 milijona evrov ter družbe VG5 za 21,6 milijona evrov, poroča časnik.

Za 500 stanovanj pridobili 50 milijonov evrov posojila

Stanovanjski sklad bo gradnjo 498 stanovanj v soseski financiral z delom 50-milijonskega posojila, ki ga je najel pri Razvojni banki Sveta Evrope (CEB). Gradnja naj bi bila po prvotnih načrtih končana leta 2020, a so postopek za leto dni zavlekli dve zahtevi za revizijo, ki so sedaj končani, in težave z družbo Rafael pri izkopu gradbene jame.

Stanovanja bodo v 18 objektih s pritličjem in tremi nadstropji, velika bodo od 30 do 80 kvadratnih metrov. Cena najema naj bi bila okoli sedem evrov na kvadratni meter.

V okviru Novega Brda najemna stanovanja gradi tudi občinski stanovanjski sklad, in sicer je predvidenih 174 stanovanj.