Z NLB Pay poskrbite za še večjo varnost kartičnih plačil

Mobilna denarnica NLB Pay kot prva v Sloveniji omogoča, da uporabniki sami upravljajo varnostne nastavitve svojih kartic. To pomeni, da ima vsak uporabnik v svojih rokah možnost, da posamezni kartici, ki jo je vnesel v mobilno denarnico, začasno onemogoči plačila v tujini, prek spleta, dvig gotovine na bankomatu ali pa jo zakleni za vsakršno uporabo. Plačilo lahko enostavno in hitro ponovno omogoči, ko ga spet potrebuje.

Imeti boljši nadzor nad varnostjo pa ni edina prednost posodobljene različice NLB Pay. Enostavno in sodobno lahko zdaj s telefonom plačujejo tudi uporabniki NLB Plačilnih kartic Visa in Visa Premium, ki se jih v novi različici aplikacije enostavno digitalizira z izborom znaka "+" ter sledi korakom v aplikaciji.

Nataša Dulc Strahinič, vodja projekta NLB Pay na področju kartičnega poslovanja, je ob lansiranju nove različice pojasnila: "Pred dobrim letom, ko smo mobilno denarnico NLB Pay predstavili slovenski javnosti, je bilo zaznati kar precej predsodkov, še posebej na račun varnosti. Ti so neutemeljeni, saj je plačevanje z mobilno denarnico v določenih pogledih še bolj varno, zdaj pa lahko za največjo varnost kartičnega plačevanja – prek telefona ali klasične kartice – poskrbi uporabnik kar sam."

Kaj upravljanje varnostnih nastavitev pomeni v praksi?

Denimo, da je uporabnik mobilne denarnice opravil nakup v spletni trgovini, za katero ni najbolj prepričan, da je varna, zdaj pa ga skrbi, da bi nekdo v tujini podatke o njegovi kartici uporabil za nepoštene namene. V tem primeru lahko za to kartico onemogoči plačevanje prek spletnih prodajnih mest in ga enostavno "odklene", tik preden sam izvede naslednji spletni nakup. In to lahko stori uporabnik za prav vsako kartico, ki jo je vnesel v NLB Pay.

Mobilno denarnico NLB Pay smo sicer slovenski javnosti predstavili marca 2018. Združuje lastnosti klasične plačilne kartice in v mobilni telefon vgrajene NFC tehnologije, kar omogoča brezstično povezavo pametnega telefona in terminala POS. Storitev je mogoče izredno hitro in enostavno aktivirati: imetnik katerekoli NLB Plačilne kartice Maestro, Mastercard in Visa lahko to naredi popolnoma sam, brez pomoči bančnika, in to v eni sami minuti. Za plačevanje uporabnik, ki je NLB Pay določil za privzeto denarnico, le odklene telefon in ga prisloni na terminal POS, brez vstopa v aplikacijo. Poleg plačevanja v Sloveniji in tujini pa lahko uporabniki NLB Pay od letošnje pomladi s telefonom tudi dvigujejo gotovino na brezstičnih bankomatih. Tako bo "klasična" denarnica kmalu postala stvar preteklosti.

Naročnik oglasne vsebine je NLB.