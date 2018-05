Yaskawa prinaša v Kočevje do 500 novih delovnih mest

Prvi mož družbe Yaskawa Europe Manfred Stern je danes z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom in kočevskim županom Vladimirjem Prebiličem podpisal pismo o nameri o postavitvi obratov za proizvodnjo elektromotorjev in elektronskih komponent.

Stern, ki je tudi podpredsednik Yaskawa Electric Corporation, največjega svetovnega proizvajalca industrijskih robotov, je pogodbo z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle, in županom Prebiličem podpisal v prisotnosti odhajajočega predsednika vlade Mira Cerarja.

Vrednost investicije naj bi bila od 20 do 30 milijonov evrov, v novih obratih pa naj bi dobilo med 200 in 250 ljudi. Stern pričakuje, da bo Yaskawi zemljišče za dodatna obrata pridobiti nekje do aprila prihodnje leto, pred tem pa mora kočevska občina pripraviti še občinski prostorski načrt.

Po pridobitvi zemljišča - vse skupaj bo Yaskawa v prihodnjih letih potrebovala okoli sedem hektarov dodatnih zemljišč - računajo, da bo proizvodnja stekla najpozneje v dveh letih. Tovrstno proizvodnjo ima Yaskawa že na Škotskem, kočevska obrata pa bosta evropske zmogljivosti še povečala.

Naložba v tovarno robotov bo stala približno 25 milijonov evrov

Novi obrat naj bi postavili ob svoji prvi evropski tovarni robotov, ki jo japonska korporacija gradi od lanskega novembra in katere gradnja kljub sneženi zimi po Sternovih besedah poteka po načrtu. Yaskawa bo v tej tovarni do leta 2023 tam zaposlila približno 250 ljudi, letno pa izdelala 6.000 robotov.

Naložba v tovarno robotov bo stala približno 25 milijonov evrov, država pa jo bo podprla z nekaj več kot 5,6 milijona evrov. Kot je danes povedal minister Počivalšek, bo država najverjetneje v približno enakem obsegu finančno in vsebinsko podprla tudi dodatna proizvodna obrata.

Skupaj naj bi Yaskawa tako na območju, ki ga že leta pesti visoka brezposelnost, ustvarila do 500 delovnih mest. Kot so danes izpostavili Stern in ostali udeleženci, bo velik izziv zagotoviti zadostno število usposobljenih delavcev, za kar si v Kočevju v sodelovanju z državo in Yaskawo že trudijo s programom strojništva na srednji poklicni šoli. Del tega bo potekal že neposredno v sodelovanju z japonsko korporacijo kot bodočim delodajalcem mladih.

Cerar se je zahvalil Japoncem

Yaskawa bo odprla tudi center za raziskave in razvoj. Z novim centrom bodo okrepili in nadgradili sodelovanje z domačimi fakultetami in inštituti, sicer pa Yaskawa sodeluje s Fakulteto za strojništvo, Fakulteto za elektrotehniko in z Inštitutom Jožef Stefan.

Premier Cerar, ki je Yaskawin prihod skupaj z gospodarskim ministrstvom tlakoval tudi med svojim obiskom na Japonskem, se je japonski korporaciji zahvalil, da v Kočevje ni pripeljala le evropskega centra robotike, kar je ravno takšna dejavnost, ki lahko Sloveniji dolgoročno prinese višjo blaginjo, ampak tudi več optimizma.