Wolt zamenjal lastnika za sedem milijard evrov

Sedem let staro finsko podjetje Wolt bo dobilo novega lastnika, poroča Reuters. Kupec je ameriški konkurent DoorDash, ki bo za finsko podjetje odštel okoli sedem milijard evrov. DoorDash, ki v ZDA obvladuje več kot 50 odstotkov trga dostave hrane na dom, bo z nakupom predvsem dobil nove trge. Wolt, ki ima okoli 2,5 milijona aktivnih uporabnikov, je namreč že prisoten v 23 državah, kjer Američani večinoma še ne poslujejo. Skupaj z napovedjo prevzema Wolta je Doordash sporočil, da bo v prihodnjih mesecih začel intenzivneje poslovati tudi v Mehiki in v Nemčiji (kjer je prisoten Wolt), kar je ceno delnice podjetja na borzi dvignilo kar za petino.

Wolt v Sloveniji od 2019

Finci so na slovenski trg vstopili pred tremi leti, in sicer so svoje storitve najprej ponudili v slovenski prestolnici. Danes hrano in druge izdelke dostavljajo tudi prebivalcem Maribora, Celja, Kopra in Novega mesta.

Dostavljavci večinoma poslujejo z izgubo

Od začetka epidemije koronavirusa je bil ves sektor dostave hrane in drugih izdelkov na dom priča konsolidaciji. Vse več podjetij se združuje ali pa prevzema manjše tekmece, saj večina še vedno posluje z izgubo ali pa je na robu dobičkonosnosti. S prevzemom Wolta naj bi po lastnih napovedih DoorDash v prihodnjem letu vendarle zabeležil dobiček. Po trditvah DoorDasha namreč le tretjina dostav Wolta prinaša izgubo.

Tretji največji prevzem finskega podjetja

Sedemmilijardni posel je trenutno tretji največji v zgodovini tujih prevzemov švedskih podjetij. Rekordni posel je še vedno opravil kitajski Tencent, ki je pred leti za okoli osem milijard evrov kupil razvijalca računalniških iger Supercell.