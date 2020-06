Vse več mladih mamic se odloča za dokončanje študija

Oglasno sporočilo

Dandanes materinstvo ni več ovira za dokončanje študija oziroma nadgradnjo izobraževanja. Digitalna transformacija in s tem povezan razvoj e-izobraževanja sta omogočila, da se tudi nosečnice in mlade mamice lahko izobražujete in kljub družini razvijate kariero.

E-študij je posebej zasnovan za tiste študente, ki se vsakodnevno srečujete s številnimi obveznostmi, ki vam preprečujejo obisk rednih predavanj v predavalnici. V nasprotju s klasičnim študijem je e-izobraževanje povsem prilagojeno urniku zaposlene mamice, zato lahko študirate takrat, ko dojenček spi.

Urnik študija lahko prilagodite potrebam otroka.

Če ste mama, veste, kako zelo naporni so vaši dnevi – polni gospodinjskih opravil in skrbi za otroke. Če želite stopiti iz cone udobja in pridobiti nova znanja, a vam čas ne dopušča vpisa na klasično fakulteto, je e-študij prava izbira za vas. Tako boste pridobili prava znanja in spretnosti za vzpon po karierni lestvici.

Popolna prilagodljivost potrebam študenta

V sodobnem izobraževalnem centru B&B so razvili program kombiniranega učenja, pri katerem imate mlade mamice popolno svobodo prilagoditve urnika lastnim potrebam, hkrati pa se lahko zanesete na skrbne organizatorje in predavatelje, ki vam bodo pomagali pri optimizaciji programa, družba motiviranih kolegov pa bo pripomogla k uspešnemu dokončanju študija.

Predavanja niso obvezna

V nasprotju s tradicionalnim študijem, kjer je prisotnost večinoma pogoj za opravljanje izpita, predavanja v šoli B&B niso obvezna. Predavanja sicer potekajo v običajni predavalnici, saj ste tako v stiku s svojimi sošolci in sošolkami, kar pripomore k skupni motivaciji, udeležba pa ni nujna. Predavanj se udeležite preprosto takrat, ko vam čas dopušča. Organizatorji izobraževanj so pri načrtovanju urnika mislili tudi na zaposlena jutra mladih mamic, ko je težko poskrbeti za varstvo otroka. Prav zato predavanja potekajo v popoldanskih urah, po koncu pa je še čas za kratko večerno druženje s sošolci.

Predavanja niso obvezna, obenem pa je vse gradivo na voljo v e-učilnici.

Dostop do e-gradiv

Če vam ni uspelo urediti varstva za otroka ali je zbolel, ste lahko brez skrbi, saj vas bo vsa snov počakala v e-učilnici v elektronski obliki. Temeljni namen e-izobraževanja je, da vam življenje olajša, ne pa oteži, zato vam bodo organizatorji vedno priskočili na pomoč in celo organizirali individualni izpitni rok, če zaradi drugih obveznosti ne boste ujeli rednega izpita.

Poleg tega lahko svoje znanje nadgrajujete s pomočjo spletnih učilnic, ki so vam prav tako na voljo ves čas. Vsebujejo vaje za utrjevanje, odgovore na pogosta vprašanja in posebne module za preverjanje že usvojenega znanja. Predavatelji si seveda želijo, da izpit opravite, zato bodo objavili vse potrebne vsebine, da bo rezultat na izpitu uspešen.

Priprava osebnega izobraževalnega načrta

V šoli B&B bodo za vas pripravili tudi individualen izobraževalni načrt, ki bo prilagojen vašemu urniku ter obveznostim, upoštevali pa bodo tudi vaše morebitne omejitve in izkušnje. Morda želite študij končati v čim krajšem času ali pa ne želite hiteti – vse je mogoče.

S pripravo osebnega načrta za izobraževanje boste veliko lažje dosegali zadane cilje.

Odprta vam bodo vrata do sanjske zaposlitve

S pridobljeno diplomo boste imeli odprta vrata do želenega delovnega mesta, hkrati pa boste že v času študija poleg teoretičnega znanja pridobivali tudi praktične izkušnje. Kombinirani študij namreč spodbuja navezovanje novih stikov in grajenje lastne poslovne mreže, ne glede na vaš poklic. Pomagali vam bodo pridobiti izkušnje na področju gospodarstva, trženja, prodaje, menedžmenta, administrativnih poklicev ter okoljevarstva in logistike. Svoje veščine boste že med študijem predstavili delodajalcem in na podlagi mreženja investirali v svojo prihodnjo kariero. Brez skrbi, če vam trenutne obveznosti onemogočajo udeležbo, priložnosti bo še veliko.

Zaključevanje študijskih obveznosti

Medtem ko se lahko pri klasičnem študiju po končanem izobraževanju pot do diplome precej zavleče, v programih spletnega učenja poročajo o izjemno hitri pridobitvi diplome. Bodoče mamice se lahko same odločite za termin zagovora diplome, saj sta vam s tem prihranjena dodatna skrb in nepotreben stres v času nosečnosti.

Povsem razumljivo je, da se nosečnice in zaposlene mamice ob toliko obveznostih težko redno udeležite predavanj klasičnega izobraževanja, predvsem ker potekajo v dopoldanskih urah.

V šoli B&B so prepričani, da je ena izmed najpomembnejših odlik uspešne družbe dostop do izobraževanja prav vsem, zato so razvili kombinirani študij, ki je oblikovan prav za izobraževanje odraslih z veliko obveznostmi.

Nosečnicam zagotavljajo potrebno udobje, saj se zavedajo, da težko preživite ure in ure na lesenem stolu v manj udobni predavalnici. Do vseh potrebnih gradiv lahko dostopate od doma ter se predavanj udeležite takrat, ko se dobro počutite in vam čas to dopušča.

Naročnik oglasnega sporočila je B&B VISOKA ŠOLA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ.