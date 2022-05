Vsak mesec nov negativni rekord. Kdaj se bo podražil evro?

Cene energentov so na območju evra ta mesec medletno narasle za 39,2 odstotka. Sledile so cene hrane, alkohola in tobačnih izdelkov, ki so se zvišale za 7,5 odstotka, pri čemer je bila nepredelana hrana dražja za 9,1 odstotka, predelana hrana, alkohol in tobačni izdelki pa za 7,0 odstotka.

Cene neenergetskega industrijskega blaga so se medletno zvišale za 4,2 odstotka, storitve pa so se podražile za 3,5 odstotka.

Lagardova napovedala kar dva dviga obrestnih mer

Evropska centralna banka (ECB) je pripravljena na dvig obrestnih mer v juliju in septembru, ki bi pomenil konec negativne obrestne mere, je pretekli teden po poročanju tujih medijev sporočila njena predsednica Christine Lagarde. To je njena prva javna napoved dveh dvigov obrestnih mer v kratkem času, ki so jo njeni kolegi sicer napovedovali že nekaj časa.

"Pričakujem, da se bodo neto nakupi v okviru programa nakupov obveznic končali v začetku tretjega četrtletja," je zapisala predsednica ECB. S tem je potrdila konec programa nakupa obveznic in prvi korak, ki bi omogočal dvig obrestnih mer. "To bi nam skladno z našo prihodnjo usmeritvijo omogočilo dvig obrestne mere na julijskem srečanju. Glede na trenutne napovedi bo do konca tretjega četrtletja najverjetneje konec negativne obrestne mere," je zapisala prva dama ECB.

Prvi dvig bi bil sicer prvi v več kot desetletju in bi pomenil dvig z rekordno nizke ravni, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Da bi obrestna mera za deponiranje presežne likvidnosti, ki je trenutno pri -0,5 odstotka, do konca tretjega četrtletja izšla iz negativnega območja, pa bo morala banka do takrat obrestne mere dvigniti vsaj dvakrat za 0,25 odstotne točke.

V Sloveniji 8,7-odstotna inflacija

Letna inflacija brez energentov je bila tako precej nižja. Dosegla je 4,6 odstotka. Če pa iz nje izločimo tako cene energentov kot hrane, alkohola in tobačnih izdelkov, se je ustavila pri 3,8 odstotka.

Najvišjo letno inflacijo so imele maja po podatkih, ki upoštevajo harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin, Estonija (+20,1 odstotka), Litva (18,5 odstotka) in Latvija (+16,4 odstotka). V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin maja po tej metodologiji zvišale za 8,7 odstotka.

V največjem evrskem gospodarstvu, Nemčiji, je bila inflacija prav tako 8,7-odstotna, v Španiji 8,5-odstotna, v Italiji 7,3-odstotna, v Franciji pa 5,8-odstotna. Najnižjo letno inflacijo so po podatkih Eurostata zabeležili na Malti, in sicer 5,6-odstotno.

Mesečna stopnja inflacije v območju z evrom je medtem maja dosegla 0,8 odstotka. Najvišja je bila v Latviji (+3,6 odstotka), najnižja pa na Nizozemskem, kjer so pravzaprav zabeležili deflacijo (-0,8 odstotka). V Sloveniji so se cene na mesečni ravni zvišale za dva odstotka.