Vodnik za preudarno nakupovanje

Začnite z nakupovalnim seznamom. Sproti zapisujte vse, česar vam je zmanjkalo oziroma kar potrebujete. Napišite seznam za ves teden in se ga v trgovini tudi držite. Na ta način se boste izognili impulzivnim nakupom.

Vedno se izplača pregledati letake in kataloge trgovcev, saj tam izveste za številne ugodnosti, ki vam jih trgovec ponuja. Tako ne boste nikoli več zamudili ugodnih ponudb.

Pametno je izbirati izdelke trgovskih znamk. Te proizvajajo priznani proizvajalci, med katerimi so tudi številni slovenski. T. i. generični izdelki so običajno cenejši od izdelkov primerljive kakovosti, vendar kljub temu enako kakovostni.

V Sparu vam je vedno na voljo več kot 500 kakovostnih izdelkov iz linije S-Budget po diskontnih cenah. Vsi prehrambni izdelki linije S-Budget grejo skozi proces preverjanja kakovosti, številni med njimi pa so prejeli oceno odlična kakovost.*

Foto: Spar

V trgovini bodite pozorni na oznake, kot so akcija, akcijska cena, nizka cena, znižano, trajno znižano ipd. Trajno znižane izdelke lahko kupujete ceneje celo več mesecev, zato se jih izplača uvrstiti na nakupovalni seznam. Z nakupom tovrstnih izdelkov lahko prihranite kar nekaj denarja.

Foto: Spar

Z različnimi kuponi, ki jih ponujajo trgovci, lahko prihranite pri nakupu živilskih ali neživilskih izdelkov, ali pa si znižate znesek celotnega nakupa. Izkoristite tudi kartice zvestobe, zbrane nalepke in druge ugodnosti, ki vam jih prinaša zvestoba trgovcu, da še dodatno znižate ceno nakupa.

V Sparu lahko že več kot desetletje od ponedeljka do četrtka kupite izdelek po izbiri kar četrtino ceneje, ob petkih in sobotah pa izkoristite desetodstotni popust na celoten nakup, ki velja tudi za izdelke v akciji.**

V Sparu lahko imetniki SPAR plus kartice koristijo številne ugodnosti. Ena izmed njih je tudi SPAR AS, s katero lahko prihranite tudi do 16 odstotkov vrednosti enega nakupa.*