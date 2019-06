Vladno kadrovanje: ni važno, če je bil Janšev, zdaj je naš

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko se Listo Marjana Šarca (LMŠ) v politiki velikokrat povezuje s fenomenom novih obrazov, je pri kadrovanju na posamezne položaje v javni upravi in državnem gospodarstvu drugače. V imenu največje vladne stranke je namreč na položaje v zadnjih mesecih prišlo več posameznikov, ki na nekaterih prejšnjih funkcijah niso pustili bleščečih rezultatov. Pri tem gre v nekaterih primerih za "stare obraze", ki so do pomembnejših položajev prvič prišli v času prve vlade Janeza Janše.