Vlada zvišala trošarine, bencin in dizel še naprej po evro na liter

Cene dizla in bencina zunaj avtocest in hitrih cest ostaja evro na liter.

Cene dizla in bencina zunaj avtocest in hitrih cest ostaja evro na liter. Foto: Matej Leskovšek

Vlada je danes spremenila zneska trošarin glavnih energentov, kljub temu pa ceni dizelskega goriva in 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest ostajata pri enem evru za liter. Za poln 50-litrski rezervoar dizla oziroma bencina boste tako še naprej morali odšteti 50 evrov. Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizla na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami.