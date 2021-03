V včerajšnjih kriminalističnih preiskavah zasegli večjo količino gotovine

Kot so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU), so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) včeraj končali skupno 28 hišnih preiskav, te so opravljali v zasebnih in poslovnih prostorih v Sloveniji. Istočasno so potekale tudi hišne preiskave na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini. Kot pojasnjujejo na policiji, je bilo v okviru hišnih preiskav zasežene veliko poslovne dokumentacije in tudi elektronskih naprav, ki so pomembne za nadaljnjo preiskavo.

Kriminalistična preiskava se nadaljuje

"Med zaseženimi predmeti lahko navedemo še okoli 300 tisoč evrov gotovine, ki bo predmet nadaljnjega operativnega preverjanja in zbiranja obvestil. Kriminalistična preiskava se nadaljuje s pregledom in analizo zaseženih predmetov in dokumentacije ter z izvedbo preostalih operativnih ukrepov ob stalni izmenjavi podatkov v okviru mednarodnega policijskega sodelovanja ter ob usmerjanju Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije," so še sporočili z generalne policijske uprave.

Kot smo poročali včeraj, preiskovalci NPU preiskujejo sume storitve več kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in goljufije. Večer je poročal, da je center preiskave davčni svetovalec Rok Snežič. V obsežni kriminalistični preiskavi je osumljenih 19 fizičnih oseb.