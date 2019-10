V Trbovljah bodo začeli prevzemati pepel iz ljubljanske toplarne

Družba HSE – Energetska družba Trbovlje (HSE-EDT) bo v skladu s sklepom trboveljskega občinskega sveta, da se strinja s skladiščenjem elektrofiltrskega pepela, v četrtek začela prevzemati in skladiščiti pepel iz Energetike Ljubljana, so sporočili iz družbe HSE. Zagotavljajo, da gre za nenevaren odpadek, ki ga bodo predelali v gradbeni material.

"Kot je potrdila analiza že skladiščenega materiala, ki jo je opravil Regionalni tehnološki center Zasavje, gre za nenevaren odpadek, ki je primeren za predelavo v koristen gradbeni material, z nadomeščanjem naravnih surovin," so sporočili iz Holdinga Slovenske elektrarne (HSE).

HSE: Pepel bo skladiščen skladno z vsemi zahtevami in standardi

Dodali so, da so vse izmerjene koncentracije iz izlužka odpadka "pod mejnimi vrednostmi in ne izkazujejo nobenih nevarnosti za zdravje ljudi, kar pomeni, da se s postopki lahko predela v inerten gradbeni material". Zagotovili so, da bo pepel skladiščen skladno z vsemi zahtevami in standardi, tako da ne bo vpliva na okolje.

HSE-EDT bo skladno z dogovorom med družbama od Energetike Ljubljana v naslednjih letih prevzel 6.000 ton elektrofiltrskega pepela in žlindre s klasifikacijsko številko 10 01 01. Pepel bodo predelali v gradbeni material, s katerim se bo rekultivirala brežina na območju Lakonce, kjer je po občinskih prostorskih načrtih predvidena obrtna cona. "Družba HSE-EDT se je zavezala, da do pridobitve slovenskega tehničnega soglasja ne bo izvajala nobenih drugih manipulacij s skladiščenim elektrofiltrskim pepelom," so navedli.

V skladu z dogovorom na občinski seji v septembru bo HSE-EDT pooblaščenemu predstavniku občinskega sveta omogočil vpogled v vso dokumentacijo o prevzemu in skladiščenju pepela ter oglede na območju skladiščenja pepela, predstavnik občinskega sveta pa bo nato o ugotovitvah obveščal vodstvo občine in svetnike.