V Slovenijo ponovno prihaja gostinska oprema Zanussi Professional

Oglasno sporočilo

Gostinska oprema, ki omogoča užitek v delu

Podjetje Pajntar d.o.o. je v Slovenijo pripeljalo opremo profesionalnih kuhinj priznane blagovne znamke Zanussi Professional. Ker si kot blagovna znamka Zanussi Professional tudi oni želijo "uporabnikom omogočiti praktične in učinkovite rešitve, ki se jih zlahka uporablja", so se povezali z njimi za zadovoljstvo končnega uporabnika.

Gostinska oprema Zanussi Professional je na trgu že od leta 1916 in vse svoje delovanje usmerja v en sam cilj: ustvariti izdelke, ki gostincem in domačim uporabnikom olajšajo življenje.

Z združevanjem italijanskega dizajna in kakovosti so med drugim ustvarili vrhunske pečice, indukcije, žare in friteze, ki profesionalnim kuharjem olajšajo postopke v kuhinji. S svojo inovativnostjo so ustvarili celo pečice in hladilnike/zamrzovalnike, ki med seboj komunicirajo, in pečice, ki se očistijo same, ter napredne gorilnike plinskih štedilnikov FlowerFlame. Gostinska oprema Zanussi Professional gostincem, chefom in domačim uporabnikom močno pohitri delovne procese v kuhinjah, kjer je treba pripraviti veliko obrokov v hitrem času.

Foto: Pajntar d.o.o

Evolucija razvoja gostinske opreme

Gostinska oprema Zanussi Professional se je v preteklih sto let nenehno izboljševala. Od plinskih štedilnikov, ki so omogočili hitro pripravo čaja že leta 1916, do indukcijskih kuhalnikov, ki so danes izredno hitri, varni in energijsko bolj učinkoviti. Od prvih pečic iz leta 1916, ki so omogočale boljše rezultate kot odprti ogenj, do danes vrhunskih parnih pečic, ki vam zagotovijo ustvarjanje popolne hrustljave skorje s pomočjo pare in se celo same očistijo. Hladilniki so se z inovativnim razvojem razvili do te mere, da hrana ostane sveža in okusna mnogo dlje - s posebnim zračnim tokom za hladilnik in zamrzovalnik v pametnem sistemu TwinTech.

Bistveno je, da je gostinska oprema Zanussi Professional zasnovana za udobje in preprostost pri delu ter vam zagotavlja, da se osvobodite rutinskih opravil in uživate v svojem delu oz. življenju.

Celovitost storitve pri opremljanju profesionalne kuhinje

Opremljanje profesionalne kuhinje vključuje načrtovanje, dobavo opreme, montažo, vzdrževanje in servisiranje. Podjetje Pajntar se ponaša s strokovnim znanjem in izkušnjami na tem področju. Njihov tim strokovnjakov skrbno preuči potrebe stranke in razvije optimalno rešitev za kuhinjo. Poleg tega zagotavlja vzdrževanje in servisiranje opreme, kar je ključnega pomena za dolgotrajno brezhibno delovanje kuhinje.

Foto: Pajntar d.o.o

Zakaj sodelovati s podjetjem Pajntar?

Podjetje Pajntar zagotavlja celovito izvedbo profesionalne kuhinje in vam omogoča naslednje prednosti.

Izkušnje in strokovnost: Pajntar je priznano podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področju profesionalnih kuhinj. Njihovo znanje in strokovnost zagotavljata visokokakovostne rešitve.

Prilagojenost in prilagodljivost : v podjetju Pajntar se zavedajo, da je vsaka kuhinja unikatna, zato se osredotočajo na prilagajanje in prilagodljivost glede na potrebe strank, kar omogoča izdelavo kuhinj, ki so popolnoma prilagojene prostoru in zahtevam uporabnikov.

: v podjetju Pajntar se zavedajo, da je vsaka kuhinja unikatna, zato se osredotočajo na prilagajanje in prilagodljivost glede na potrebe strank, kar omogoča izdelavo kuhinj, ki so popolnoma prilagojene prostoru in zahtevam uporabnikov. Kvaliteta in trajnost : Pajntar zagotavlja visokokakovostno opremo in osebno ter celovito storitev pri izdelavi profesionalnih kuhinj. Vaša profesionalna kuhinja bo imela dolgo življenjsko dobo, kar bo pripomoglo k njeni trajnosti in vzdržljivosti.

: Pajntar zagotavlja visokokakovostno opremo in osebno ter celovito storitev pri izdelavi profesionalnih kuhinj. Vaša profesionalna kuhinja bo imela dolgo življenjsko dobo, kar bo pripomoglo k njeni trajnosti in vzdržljivosti. Celovita storitev : podjetje Pajntar se ukvarja z vsemi vidiki profesionalnih kuhinj, vključno z načrtovanjem, izdelavo, montažo in servisom. S tem strankam zagotavljajo celovito storitev od začetka do konca, kar olajša proces in zagotavlja zanesljivost.

: podjetje Pajntar se ukvarja z vsemi vidiki profesionalnih kuhinj, vključno z načrtovanjem, izdelavo, montažo in servisom. S tem strankam zagotavljajo celovito storitev od začetka do konca, kar olajša proces in zagotavlja zanesljivost. Inovativnost in tehnološki napredek : sledijo tudi najnovejšim trendom in inovacijam na področju profesionalnih kuhinj. S stalnim spremljanjem tehnološkega napredka in vpeljevanjem novih rešitev zagotavljajo sodobne in funkcionalne kuhinje, ki ustrezajo sodobnim potrebam in pričakovanjem strank.

: sledijo tudi najnovejšim trendom in inovacijam na področju profesionalnih kuhinj. S stalnim spremljanjem tehnološkega napredka in vpeljevanjem novih rešitev zagotavljajo sodobne in funkcionalne kuhinje, ki ustrezajo sodobnim potrebam in pričakovanjem strank. Zanesljivo partnerstvo: Pajntar vzpostavlja dolgoročna partnerstva s strankami. Njihova predanost in zanesljivost se odražata v strokovnem svetovanju, pravočasnem izpolnjevanju dogovorjenih rokov ter zagotavljanju podpore in servisa tudi po koncu projekta.

Foto: Pajntar d.o.o

Blagovna znamka Zanussi Professional gostincem in domačim uporabnikom poenostavlja življenje. Za več informacij se obrnite na www.pajntar.si in z veseljem vam bodo svetovali - in en, dva, tri bo v vaši profesionalni kuhinji vrhunska, sodobna in estetsko privlačna gostinska oprema.



Foto: Pajntar d.o.o

Naročnik oglasnega sporočila je PAJNTAR - PROFESIONALNE KUHINJE D.O.O.