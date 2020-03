V Sloveniji smo imeli februarja nižjo brezposelnost

"Po dvomesečni rasti se je februarja brezposelnost ponovno znižala," so navedli na zavodu. Decembra se je število brezposelnih na mesečni ravni povečalo za štiri odstotke, januarja pa za šest odstotkov. Med razlogi je sezonsko povečanje prijav zaradi izteka zaposlitev za določen čas, piše STA.

Največ takšnih, ki se jim je iztekla zaposlitev za določen čas

Tudi februarja je bilo med novoprijavljenimi največ takšnih, ki se jim je iztekla zaposlitev za določen čas. Na novo se je prijavilo skupno 5.172 oseb, kar je 54,2 odstotka manj kot januarja in 0,1 odstotka več kot februarja lani. Od teh je bilo 2.633 prijavljenih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 550 iskalcev prve zaposlitve in 883 trajno presežnih delavcev oz. stečajnikov.

Zavod je iz evidence odjavil 7.529 brezposelnih, od tega se jih je zaposlilo oz. samozaposlilo 5.833, kar je 24,1 odstotka več kot januarja in 4,7 odstotka več kot februarja lani. Februarja je brezposelnost na mesečni ravni upadla v vseh območnih službah zavoda, najbolj v Murski Soboti (-5,4 odstotka), Sevnici (-4,7 odstotka) in Novi Gorici (-4,2 odstotka).

Na letni ravni, glede na februar lani, se je brezposelnost zvišala v velenjski območni službi (+1,1 odstotka), v preostalih pa se je znižala, najbolj v novogoriški (-7,9 odstotka) in ljubljanski (-6,9 odstotka). V prvih dveh mesecih je bilo v povprečju prijavljenih 78.663 brezposelnih, kar je 3,8 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2019. Na novo se je prijavilo 16.460 brezposelnih, kar je 0,4 odstotka manj kot lani v tem času, poroča STA.

Stopnja brezposelnosti višja pri ženskah

Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (9.792 oz. 8,5 odstotka manj), sledili so trajno presežni delavci in stečajniki (2.831 oz. 34 odstotkov več) ter iskalci prve zaposlitve (1.245 oz. 6,5 odstotka manj).

Iz evidence se je od začetka leta odjavilo skupaj 14.268 brezposelnih, od teh 10.533 zaradi zaposlitve, kar je 3,3 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2019.

Po zadnjih podatkih statističnega urada, ki so na voljo za december lani, je bilo v državi 901.537 delovno aktivnih prebivalcev, kar je 191 oseb manj kot novembra in 1,6 odstotka več kot decembra 2018. Stopnja registrirane brezposelnosti je decembra znašala 7,7 odstotka, kar je za 0,3 odstotne točke več kot novembra in za 0,4 odstotne točke manj kot decembra predlani. Stopnja registrirane brezposelnosti moških je bila 7,2 odstotka, žensk pa 8,4 odstotka. Najvišjo stopnjo je imela območna služba Murska Sobota (13,0 odstotka), najnižjo pa Kranj in Nova Gorica (po 5,4 odstotka), še navaja STA.