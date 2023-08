V Siju v celoti zagnali proizvodnjo, prizadetim bodo izplačali pomoč

Proizvodnja v družbah Sij Metal Ravne in Sij Ravne Systems iz skupine Slovenska industrija jekla (Sij), ki so jih prizadele poplave v začetku meseca, od sredine prejšnjega tedna ponovno poteka v celoti. V krovni družbi Sij so obenem napovedali izplačilo solidarnostnih pomoči za zaposlene na prizadetih območjih.

Ujme, ki so v začetku avgusta zajele Slovenijo, so na Koroškem ogromno škode povzročile na tamkajšnjih Ravnah na Koroškem, kjer delujejo družbe Sij Metal Ravne, Sij Ravne Systems, Sij ZIP center in Sij Storitve.

Gasilcem, pripadnikom civilne zaščite in sodelavcem skupine Sij je uspelo preprečiti, da bi se voda razlila po gospodarskem območju, s čimer so preprečili najhujše, so v današnjem sporočilu za javnost pojasnili v družbi Sij. Reka Meža je tako poplavila kovačnico v družbi Sij Metala Ravne in laboratorije v družbi Sij Ravne Systems.

Proizvodnjo se postopoma začeli zaganjati v prvih dneh po poplavah, v družbi Sij Ravne Systems je z vsakodnevnim prihodom vse večjega števila zaposlenih na delo v celoti stekla v prvem tednu po poplavah. V družbi Sij Metal Ravne pa so proizvodnjo v celoti zagnali 16. avgusta, po uspešni obnovi poškodovanega cevovoda za hladilno vodo in sanaciji poplavljenih agregatov.

Kot poudarjajo, največji izziv za celotno koroško gospodarstvo in s tem tudi skupino Sij ostaja vzpostavitev normalnih prometnih povezav, primernih tudi za tovorni promet.

Zaposlenim do 10 tisočakov solidarnostne pomoči

Na hudo prizadetih območjih na Koroškem s svojimi družinami živi okoli 1500 sodelavcev omenjenih štirih družb iz skupine Sij. Tem želijo pomagati pri odpravljanju posledic poplav, zato jim namenjajo solidarnostno pomoč.

"Na voljo je solidarnostna pomoč, ki jo bodo družbe v skupini Sij izplačale v višini od 2500 evrov do 10.000 evrov, kar je najvišji neobdavčeni znesek," so pojasnili.

Obenem bo Lions klub Slovenj Gradec na humanitarnem računu zbiral namenske donacije posameznikov in vseh drugih zainteresiranih deležnikov, predvsem pa od zaposlenih za zaposlene. Prav tako se bodo v skupini Sij letos odpovedali nakupu poslovnih daril in nekaterim dogodkom ter sredstva namenili za humanitarno pomoč zaposlenim. Vzpostavili bodo tudi psihološko pomoč za zaposlene, ki so se zaradi naravnih nesreč znašli v stiskah.

Na Gorenjskem poplave ali plazovi niso prizadeli družb tamkajšnjih družb skupine Sij, Sij Acroni in Sij SUZ.