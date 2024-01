V Nemčiji lani najvišja zaposlenost po letu 1990

Zaposlenost se je v primerjavi z letom 2022, v katerem so zabeležili prejšnji rekord, povečalo za 0,7 odstotka. Po padcu v letu 2020, ki ga je zaznamovala pandemija covid-19, se je število zaposlenih povečalo tretje leto zapored.

Lani so devet od desetih dodatnih delovnih mest ustvarili v storitvenem sektorju. V predelovalnih dejavnostih so zabeležili 0,3-odstotno rast, v gradbeništvu se je število delovnih mest povečalo za 0,6 odstotka. V kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu se je nadaljeval negativni trend iz prejšnjih let.