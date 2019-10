V negotovosti sto zaposlenih v mariborskem Aprilu

Vodstvo podjetja, ki je v lasti Ljuba Javorška, vodi pa ga Sabina Šegula Emeršič, z javnostjo ne komunicira, kot še dodaja Večer, pa naj bi zaposlenim v torek povedali, da jim ni treba več priti v službo. Gre pretežno za starejše ženske, ki šivajo vrhnja oblačila.

Delavke sindikalno niso organizirane, nobena od njih se javno ne želi izpostavljati, so pa nekatere povedale, da delajo za minimalne plače, ki jih mora do določene mere subvencionirati država. Potem ko so jih v torek poslali domov, jih je nekaj odšlo, večina pa jih je ostala pri strojih, saj so se bale morebitnega izigravanja delovnopravne zakonodaje in odpovedi iz krivdnih razlogov.

Prejeli 600 tisoč evrov javnih sredstev

Podjetje naj bi sicer glede na podatke Erarja v preteklih letih prejelo skoraj 600.000 evrov nakazil iz različnih javnih virov, največ od zavoda za zaposlovanje, predvsem za težje zaposljive osebe in za usposabljanje brezposelnih. Večkrat jih je obravnaval tudi inšpektorat za delo in Aprilu med drugim zaradi neizplačila regresa izrekel 20.000 evrov kazni, podali so tudi naznanilo suma storitve kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem mestu.

Zaposlenim je na pomoč priskočila podravska območna enota Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Njihov izvršni sekretar Boštjan Medik jim je danes razložil, da je za sklic stavke potrebno upoštevati stavkovna pravila. Potem ko jim je predlagal, da zberejo podpise za sklic stavke, so ga popoldne obvestili, da podpisov niso zbrali, ker so vsi skupaj prestrašeni.