V nasprotju s prejšnjimi generacijami bi danes vsakdo moral biti investitor

Zakaj smo Slovenci zadržani do investiranja, zakaj ne investiramo? Anketa, ki smo jo opravili v družbi Generali Investments , kaže, da 34 odstotkov posameznikov nima dovolj znanja in ne ve, kje začeti, 53 odstotkov posameznikov je strah, da bi izgubili sredstva, preostali menijo, da nimajo dovolj prihrankov.

Foto: Getty Images

V oktobru, mesecu varčevanja, se bomo na finančnem webinarju družbe Generali Investments vrnili k osnovam osebnih financ in poudarili tisto, kar se nam zdi najpomembnejše in kar bi se morali naučiti v osnovni šoli, pa se nismo. Nagovorili bomo vse tri zadržke pred investiranjem.

Znanje. Kdaj je pravi čas za začetek? Danes. Uspešno investiranje zahteva svoj čas. Potreben je čas, da razumete tveganja borznega trga, ki na kratki rok lahko uničijo portfelj, na dolgi rok pa vsak nihaj pomeni priložnost. Potreben je tudi čas, da uživate koristi obrestnega obrestovanja. Odlašanje zagotovo ni odgovor.

Strah. Zakaj nas je strah? Najhujša napaka, ki jo investitorji delajo, je, da kupujejo visoko in prodajajo nizko. Samozavestno kupujejo, ko trg raste, in prodajajo iz strahu, ko pada. Uspešni investitorji imajo načrt za razporeditev sredstev in se ga držijo, ne glede na to, kako se trg obnaša.

Nimam dovolj sredstev. Ali je 30 evrov na mesec dovolj? Uspešni investitorji porabijo manj, kot zaslužijo, razliko pa investirajo. Tu je ključno razumeti učinek delitve prihodkov na tri dele: del, namenjen kritju tekočih stroškov, del, namenjen nepričakovanim stroškom (tako imenovana likvidnostna rezerva), in del za prihodnost, namenjen investiranju.

Pogosto rečemo, da Slovenci s svojimi prihranki delamo tako, kot so naši starši in stari starši. Smo zelo varčni in uspe nam prihraniti veliko. A več kot polovica našega finančnega premoženja je na računih bank ali v gotovini. Na to niso vplivale ne nizke obrestne mere ne povišana inflacija.

Svet se spreminja in z njim tudi potrošniške navade. Čas je, da spremenimo tudi svoje varčevalne navade in postanemo investitorji.

To je tržno sporočilo. Pred sprejetjem naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt. Generali Investments d.o.o., Ljubljana