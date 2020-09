V največji slovenski nepremičninski portal vstopili tuji lastniki

Iz podjetja Real Web s sedežem v Luksemburgu so danes sporočili, da so kupili 60-odstotni delež v podjetju, ki upravlja največji nepremičninski portal v Sloveniji Nepremicnine.net (www.nepremicnine.net). Ustanovitelji družbe Nepremicine.net bodo ohranili preostali delež v podjetju.

Prevzem portala Nepremicnine.net krepi prisotnost mednarodne skupine Indomio (www.indomio.com) v Evropi, ki vključuje tudi Immobiliare.it (največji nepremičninski medij v Italiji) in Spitogatos.gr (največji nepremičninski medij v Grčiji), so sporočili iz Luksemburga.

Začetek zgodbe sega v leto 1999

Portal Nepremicnine.net, ki sta ga leta 1999 ustanovila Slovenca Primož Jazbec in Aleš Ravnikar, je postal vodilni nepremičninski portal v Sloveniji in tudi ena od najbolj obiskanih strani v Sloveniji. Z več kot 800 tisoč unikatnimi obiskovalci na mesec zajema največjo ponudbo nepremičnin in novogradenj v Sloveniji. Nepremicnine.net vključuje tudi druga spletna mesta, specializirana za nepremičnine, kot so na primer Novogradnje.si, Podsvojostreho.net in druge.

"Skupina Indomio pomeni za nas strateško priložnost, saj nam zagotavlja pomembno tehnološko znanje za razvoj našega poslovanja. To zagotavlja tudi dolgoročno rast kot rezultat najmočnejšega pozicioniranja v preostalih državah EU," je dejal Primož Jazbec, soustanovitelj in izvršni direktor Nepremicnine.net.

Združevanje portalov vse pogostejše

V zadnjih letih so nepremičninske tehnološke platforme in podjetja, zgrajena na veliki nepremičninski podatkovni bazi, pritegnili vedno več pozornosti in vlaganj. Postali so pojav, poimenovan z novo besedo: proptech. Da bi povečali koristi teh naložb v tehnologijo – pri čemer je glavni cilj ustvariti najboljšo izkušnjo iskanja, nakupa in najema z zagotavljanjem najboljših orodij za iskalce nepremičnin, nepremičninske posrednike in razvijalce – je združevanje nepremičninskih portalov vse bolj pogosto.

"Primoža in Aleša poznamo že nekaj let in smo navdušeni nad začetkom sodelovanja z njima. To sodelovanje nam omogoča, da še naprej gradimo vodilno nepremičninsko platformo v več državah Evrope," je pojasnil Silvio Pagliani, soustanovitelj Immobiliare.it.

"Pred dvema letoma smo Indomio lansirali v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji in v Bosni s ciljem ponuditi blagovno znamko, ki je zlahka prepoznavna v vseh teh državah, zahvaljujoč skupni tehnologiji. Sodelovanje z ekipo Nepremicnine.net nam bo omogočilo, da lahko zdaj vsem svojim uporabnikom zagotovimo dostop tudi do najboljše ponudbe nepremičnin v Sloveniji," pa je dejal Dimitris Melachroinos, soustanovitelj in izvršni direktor Spitogatos.gr.

Portal Nepremicnine.net bo zaradi povezave s podjetjem, ki je v evropskem merilu eno od največjih in tehnološko najboljših na področju nepremičnin, še dodatno utrdil svoj položaj in še naprej ponujal največji doseg ter najboljšo ponudbo nepremičnin v Sloveniji, še zatrjujejo novi večinski lastniki.