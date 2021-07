V Kobilarni Lipica odprli prenovljen hotel Maestoso

V Kobilarni Lipica so danes uradno odprli prenovljeni hotel Maestoso. Kot je ob tem dejal gospodarski minister Zdravko Počivalšek, s tem investicij ni konec in napovedal gradnjo bazena s centrom dobrega počutja, postavitev osemenjevalnice, prenovo hotela Club in povečanje golfskega igrišča za devet lukenj.

"Prenova hotela Maestoso, zgrajenega pred 50 leti, pomeni mejnik ne le v turizmu, pač pa tudi neko platformo za to, da se ponovno zasidra v turistično dogajanje v regiji. Mislim, da je to ena prvih faz prenove, ki se bodo še nadaljevale in ki povezuje največjo vrednoto, lipicanca, in kobilarno s samim turizmom. Mislim, da smo v tem edinstveni na svetu in moramo to le znati povezati," je za STA ob robu današnjega odprtja povedal direktor Kobilarne Lipica Matej Oset.

Minister Zdravko Počivalšek je dejal, da se bo verjetno že letos začela prenova in dograditev bazenskega kompleksa s centrom dobrega počutja, saj je Kobilarna Lipica za ta del že pridobila gradbeno dovoljenje. V nadaljevanju pa želijo prenoviti tudi hotel Club in zgraditi apartmajsko naselje. To je po besedah gospodarskega ministra tudi del, ki ga bo morala Kobilarna Lipica tržiti.

"Po sedmih milijonih vlaganj v javni sektor smo danes prišli do tega, da smo odprli prvi pomembnejši tržni del. Od vsega začetka sem verjel v to, da bo ta naš kulturno-zgodovinski spomenik tudi v bodoče živel delno tudi od svojega dela in ne le od tega, kar država namenja za vzdrževanje tega spomenika. Zato je pomemben korak k temu, da bomo tukaj naredili neko fantastično turistično zgodbo. Lahko vam zatrdim, da bo Kobilarna Lipica vedno ostala v državnih rokah, zato bomo še naprej vlagali v prenovo," je v izjavi za javnost poudaril minister.

Podvojili število sob

Z novo hotelsko in turistično pridobitvijo je zadovoljen tudi župan Občine Sežana David Škabar. "Mislim, da se za Lipico danes začenja neko novo obdobje in to nam bo vsem prineslo neko dodano vrednost. Mislim pa, da bo treba investicije nadaljevati tudi v prihodnje, še več narediti tudi na področju športne infrastrukture in tako v Lipico pripeljati nove goste in napolniti ta hotel, ki smo ga danes odprli," je poudaril Škabar.

Vrednost celotne naložbe v prenovo, dograditev Hotela Maestoso 4*superior, s katero se je število sob podvojilo, in sicer na 139 sob, ter hotelsko opremo znaša 11,5 milijona evrov. Večino sredstev za projekt je zagotovila država kot ustanoviteljica Holdinga Kobilarna Lipica, dobro tretjino sredstev v finančni konstrukciji pa predstavlja bančno posojilo SID banke.