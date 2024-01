Z novim letom so v EU začela veljati pravila, ki uvajajo minimalno stopnjo dejanske obdavčitve v višini 15 odstotkov za multinacionalna podjetja, dejavna v državah EU. V Evropski komisiji so jih označili za prelomna, saj naj bi izdatno prispevala k pravičnejši obdavčitvi. Rezultati so po njihovih navedbah že vidni. Na slovenskem ministrstvu za finance so ocenili, da bo z novim davkom obdavčenih skupaj 184 multinacionalnih skupin.

Nova pravila bodo prinesla večjo pravičnost in stabilnost na davčnem področju v EU in po svetu, hkrati pa bodo to področje posodobila in bolje prilagodila globaliziranemu digitalnemu svetu, so v današnjem sporočilu ponovili v Evropski komisiji.

S pravili o minimalni dejanski obdavčitvi, o katerih so se države članice dogovorile leta 2022, se formalizira, kako EU izvaja t. i. pravila drugega stebra, dogovorjena v okviru globalnega dogovora o mednarodni davčni reformi leta 2021.

Ta pravila je doslej sprejelo skoraj 140 jurisdikcij po vsem svetu, pri čemer je EU po lastnih navedbah med vodilnimi pri njihovem prenosu v obvezno pravo. Drugi steber z zmanjševanjem spodbud za podjetja, da preusmerijo dobiček v davčne jurisdikcije z nizko davčno stopnjo, omejuje t. i. tekmovanje v zniževanju standardov – boj med državami, da znižajo svoje stopnje davka od dohodkov pravnih oseb, da bi pritegnile naložbe.

"Začetek novega obdobja za obdavčitev velikih mednarodnih podjetij"

Rezultati so že vidni, saj je več jurisdikcij z ničelno davčno stopnjo napovedalo uvedbo davka od dohodkov pravnih oseb za podjetja, ki spadajo na področje uporabe, so zapisali v Bruslju.

"To novo leto pomeni začetek novega obdobja za obdavčitev velikih mednarodnih podjetij. Začetek veljavnosti te zgodovinske reforme v Evropi in jurisdikcijah po svetu je pomemben korak k pravičnejšemu sistemu obdavčitve dohodkov pravnih oseb," je poudaril evropski komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni.

Pozval je k hitri izvedbi te reforme, ki bi lahko letno ustvarila dodatnih 220 milijard ameriških dolarjev za pomoč državam po svetu pri financiranju ključnih naložb in visokokakovostnih javnih storitev.

Slovenski poslanci so uvedbo minimalnega davka potrdili sredi decembra. Na ministrstvu za finance so ocenili, da bo z novim davkom obdavčenih skupaj 184 multinacionalnih skupin. Skupna letna davčna obveznost družb, ki so del teh multinacionalnih skupin in so rezidenti v Sloveniji, je okoli 27 milijonov evrov. Ob uvedbi bo ta dodatna davčna obveznost v prvem letu predstavljala dodatne davčne prihodke državnega proračuna, pozneje se bo številka še povečala, so izračunali.