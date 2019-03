V četrto gre rado: HSE bo vodil Stojan Nikolić

V poslovodstvu HSE so imenovali tudi Viktorja Vračarja, dosedanjega člana nadzornega sveta in direktorja trzinske družbe Thyssenkrupp dvigala. To je epilog več mesecev trajajoče kadrovske sage okrog ene od dveh največjih domačih elektroenergetskih skupin, ki zaposluje več kot tri tisoč ljudi, v kateri je prihajalo do številnih preobratov.

Že novembra lani je tako Nikolića del nadzornikov želel imenovati za generalnega direktorja, a naj bi temu nasprotovali v LMŠ. V vmesnem času naj bi Nikolić pridobil naklonjenost Braneta Kralja, generalnega sekretarja LMŠ, a nato izgubil več pomembnih zaveznikov, med njimi tudi donedavnega prvega nadzornika Milana Perovića, ki je sredi marca odstopil s položaja. Njegovemu imenovanju so najglasneje nasprotovali v SMC.

V začetku leta je nato s položaja odstopil generalni direktor HSE Matjaž Marovt. Sprva se je Nikolić v kadrovskih kombinacijah omenjal kot član poslovodstva, manj pa kot generalni direktor. Za enega od favoritov za položaj je veljal Boštjan Napast, predsednik uprave Geoplina in nekdanji član uprave Petrola v času prve vlade Janeza Janše.

A nato so se karte spet premešale. Napasta je položaja prvega moža HSE prenehal zanimati, saj naj bi imel v državnem gospodarstvu druge ambicije. Generalni sekretarji koalicijskih strank so se zato pred dnevi uskladili, da lahko položaj prevzame Nikolić. Več imen naj bi bilo v igri za člana poslovodstva. V njem naj bi si Nikolić po nekaterih informacijah želel videti nekdanjega člana uprave Gorenja Petra Kukovico, a so se nadzorniki na koncu odločili za Vračarja.

Nikolić je po Borutu Mehu, Matjažu Janežiču, Blažu Košoroku, Gorazdu Skubinu in Matjažu Marovtu šesti generalni direktor HSE v tem desetletju. V poslovodstvu HSE je od leta 2014, v tem času pa je uspel "preživeti" kar tri predhodnike. Z vsemi se je zapletal v spore, iz katerih je izšel še močnejši. Le za kratek čas je leta 2016 njegov položaj zamajala neuspela izdaja obveznic, s katerimi je HSE želel poplačati del dolga do Evropske investicijske banke (EIB), glavne financerke projekta šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ6).

Pred tem je Nikolić vodil družbo Triglav Naložbe. V času druge Janševe vlade (2012-2013) je bil tesni sodelavec tedanjega finančnega ministra Janeza Šušteršiča, ki je imel pomembno vlogo tudi pri ustanavljanju Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), bolj znane kot slabe banke. V istem času se je kot direktor Triglav Naložb s tujim partnerjem dogovarjale o ustanovitvi sklada za odkupovanje terjatev, a iz posla ni bilo nič, Nikolić pa je kmalu zatem odšel s položaja.