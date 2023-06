V Brežicah odprli največjo sončno elektrarno v državi

Družba Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) je ob vodnem zajetju hidroelektrarne Brežice uradno odprla veliko sončno elektrarno, ki bo s svojo letno proizvodnjo zadostila potrebam 1.800 gospodinjstev. Gre za do zdaj največjo sončno elektrarno v državi z močjo šestih megavatov. Za naložbo so odšteli približno 5,5 milijona evrov, od Eko sklada so zanjo dobili približno 750 tisoč evrov denarne podpore.

Gre tudi za prvo sončno elektrarno v državi, ki je kot četrti agregat hidroelektrarne Brežice priključena na prenosno 110-kilovoltno omrežje. Obe elektrarni predstavljata hibridni sistem sončne in vodne energije, je ob današnjem uradnem odprtju pojasnil direktor HESS Bogdan Barbič.

Pretočna akumulacija brežiške hidroelektrarne ima v omenjenem primeru vlogo hranilnika energije. Ob sončnih dneh, ko je proizvodnja sončne elektrarne večja, lahko namreč z uravnavanjem skupne proizvodnje del neporabljene vodne mase shranijo v pretočno akumulacijo in jo v času manjše proizvodnje sončne elektrarne ali ponoči uporabijo.

Pri takem hibridnem sistemu gre za povezovanje različnih obnovljivih virov energije in hkrati njihovo najučinkovitejšo rabo, je pristavil Barbič.

Elektrika za 1.800 gospodinjstev

Brežiška sončna elektrarna bo s svojo letno proizvodnjo zadostila potrebam približno 1.800 gospodinjstev. Njena življenjska doba je približno 30 let.

Elektrarna pokriva šest hektarjev zemljišča. Skupaj so postavili približno 13.200 panelov. Montažo so začeli maja lani, začasno so jo pognali decembra lani, uporabno dovoljenje zanjo so dobili ta mesec. Projekt so sicer začeli avgusta 2021, je še navedel Barbič.

Odprtja so se udeležili številni gosti. Med njimi minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, ki je med drugim povedal, da sončne elektrarne absolutno spadajo v središče slovenskega kratkoročnega razvoja, in da mora Slovenija, ki je "morda na tem področju v preteklem desetletju zaspala", v naslednjem to nadoknaditi. Dober korak k temu je odprtje brežiške sončne elektrarne. Projekt sicer predstavlja približno eno stotinko tega, kar želijo glede velikih sončnih elektrarn v državi narediti v naslednjih desetih letih, je dodal.

Kumer je napovedal vladno uredbo, ki bo pomagala pospešiti rabo obnovljivih virov energije in inovativnih tehnologij na tem področju, in septembra objavo približno 150-milijonskega razpisa. Gre sicer za nadaljevanje projekta lanske interventne zakonodaje. Uredbo bo v četrtek obravnavala vlada. Opozoril je še na pripravo prvega osnutka nacionalnega energetskega podnebnega načrta, ki ga naj bi vlada ravno tako potrdila v četrtek.

Na pomembnost rabe obnovljivih virov energije in zelenega prehoda je v svojem pozdravnem govoru opozoril tudi direktor družbe Gen energija Dejan Paravan.