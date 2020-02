V Boxmarku odpustili 157 zaposlenih, na odpoved jih čaka še 130

V kidričevskem podjetju Boxmark so danes uresničili svoje napovedi o prestrukturiranju in prvim 157 delavcem razdelili odpovedi. Skupaj bodo do konca aprila odpustili 288 ljudi. Direktor Marjan Trobiš ob tem pravi, da je podjetje v Sloveniji prisotno že 27 let in bo tako tudi ostalo, zato govorice o zapiranju proizvodnje ne držijo.

Kot je pojasnil direktor Marjan Trobiš, sicer tudi predsednik Združenja delodajalcev Slovenije, so bili v zadnjem obdobju deležni znižanja obsega poslov in dobičkonosnosti nekaterih projektov, posledica tega pa je bilo negativno poslovanje v zadnjih dveh letih. Leta 2018 so namreč beležili kar deset milijonov evrov izgube, takšno visoko izgubo pa jim je lani uspelo vsaj prepoloviti, piše STA.

Na njihovo aktualno poslovanje sicer vpliva tudi ohlajanje gospodarstva, zato računajo, da bodo letos beležili nižje prihodke, vseeno pa po prestrukturiranju načrtujejo poslovanje okoli pozitivne ničle.

Črni petek za podjetje

Ker so zadnja leta večinoma investirali v nove in delovno manj intenzivne stroje, so se odločili za korenito prestrukturiranje podjetja. Iz avtomobilske industrije, v kateri so že dolgo uveljavljeni, so se razširili tudi na letalsko.

"V naslednjih mesecih pričakujemo novo večjo pogodbo na tem segmentu, tako da lahko znova pride do povečanega obsega dela, vendar pa z novimi tehnologijami ne bo več potrebne toliko delovne sile kot doslej," je razložil prvi mož Boxmarka, ki se ne strinja z oceno, da je danes črni petek za družbo, pač pa gre za "spomladanske spremembe" v podjetju, ki bodo zaposlenim zagotovile delo tudi v prihodnje, poroča STA.

Do konca aprila bodo odpustili skoraj 300 delavcev

Trenutno so po njegovih besedah sredi vrhunca preoblikovanja, ki ga bodo zaključili aprila, do takrat pa bodo odpustili 288 ljudi. Tem, ki so odpovedi prejeli danes, nudijo ustrezno pomoč, že danes tudi prve sestanke s predstavniki zavoda za zaposlovanje, ki so jim razložili, kakšne so njihove zaposlitvene možnosti.

Pri odločanju o seznamu odpuščenih so bili po njegovih zagotovilih pozorni tudi na socialno plat in so se razšli s takimi, ki si bodo, ali pa so si morda že, lažje našli novo zaposlitev. Pogovarjali so se z vsakim posebej, že od januarja pa tudi s sindikatom, s katerimi so tudi skupaj postavili kriterije odpuščanja.

Del proizvodnje preselili v Bosno in Hercegovino

Program prestrukturiranja, ki so ga najavili zavodu za zaposlovanje, sicer zadeva kar okoli 900 od skupaj doslej 1450 zaposlenih v podjetju, a to po njegovih zagotovilih ne pomeni, da bo toliko ljudi ostalo brez dela. Nekateri se namreč selijo na nova delovna mesta, za zdaj je bilo takih 250 in tudi štejejo v omenjeno kvoto, pri tem pa njihove pravice ostajajo nespremenjene. Še približno toliko jih takšna sprememba čaka v naslednjih mesecih.

Ker stroški dela v Sloveniji nadpovprečno rastejo, so se morali za zagotovitev konkurenčnosti odločiti za korake v smeri izdelkov višje dodane vrednosti, del serijske proizvodnje pa so že preselili v svojo tovarno v Bosni in Hercegovini, kjer trenutno dela okoli 900 ljudi.

O tem, ali bo končna številka zaposlenih v Kidričevem obstala pri okoli tisoč, Trobiš ne želi ugibati, saj je veliko odvisno od različnih dejavnikov. Ukvarjajo se z dvema velikima razvojnima projektoma, odpirajo se še nekateri, tako da je lahko številka v prihodnje tudi višja.

"Ob odpuščanju namreč tudi zaposlujemo, saj iščemo okoli 20 razvojnih inženirjev, kar pa je na domačem trgu delovne sile zelo težko najti," je še dodal direktor kidričevske družbe, ki je nedavno po petih letih že zaprla tudi proizvodnjo v Murski Soboti.