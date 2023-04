United Group mobilno infrastrukturo v Sloveniji, Bolgariji in na Hrvaškem prodal savdskemu Tawalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medijska in telekomunikacijska skupina United Group s sedežem v Amsterdamu, ki je prek telekomunikacijskega operaterja Telemach, več medijskih hiš in platforme Shoppster prisotna tudi v Sloveniji, je dosegla dogovor o prodaji 100 odstotkov svoje infrastrukture mobilnih stolpov v Bolgariji, Sloveniji in na Hrvaškem savdskemu podjetju Tawal.