Turki pričakujejo posel s predorom Karavanke ali pa ponovitev razpisa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turška gradbena družba Cengiz pričakuje, da ji bo Dars dodelil pogodbo za gradnjo druge cevi predora Karavanke ali pa razveljavil javno naročilo in ga ponovil. Poudarja, da lahko zamudo, ki je nastala zaradi postopkov, pri gradnji še vedno nadoknadi, so danes sporočili iz družbe.

Dars je družbo Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret, ki je z 89,3 milijona evrov brez DDV oddala najcenejšo ponudbo, izbral za gradnjo druge cevi predora, a je državna revizijska komisija po pritožbi treh neizbranih ponudnikov izbor razveljavila. V Cengizu poudarjajo, da niso bili izločeni iz postopka in da revizijska komisija ni razveljavila postopka.

Kot so zapisali v današnjem pismu, se odločitev državne revizijske komisije ukvarja le z vprašanjem, ali je sprejemljivo, da je Cengiz ob ponudbi oddal nejasno izpolnjene priloge, ki vsebujejo podatke o opremi, sredstvih in materialih, uporabljenih pri izračunu ponudbene cene, ter jih na poziv Darsa naknadno dopolnil, pri čemer pa se končna ponujena cena ni spremenila.

Turki zagotavljajo, da se ponujena cena ni spremenila

Poudarjajo, da so omenjene priloge korigirali in uskladili z enotnimi cenami, kar je po zakonu dovoljeno. Tudi državna revizijska komisija je po navedbah Cengiza ugotovila, da se ponujena cena ni spremenila in da spremembe zneskov v prilogah ne bodo imele vpliva na morebitna dodatna dela. Cengiz je tudi zagotovil, da ne bo zaračunal več, kot je ponudil na razpisu.

Dars bo moral pri ponovnem odločanju še enkrat presojati ustreznost prejetih ponudb, tudi Cengizove, pri čemer bo dolžan upoštevati napotke revizijske komisije, pravijo v turški družbi.

Nobeden od vlagateljev "ni dosledno sledil zahtevam naročnika"

Cengiz glede na odločbo državne revizijske komisije, iz katere izhaja, da je najugodnejši ponudnik z lastnimi ustreznimi referencami, in glede na javno ugotovitev Darsa v predrevizijskem postopku, da nobeden od vlagateljev "ni dosledno sledil zahtevam naročnika v zvezi z izpolnjevanjem prilog", pričakuje, da bo Dars to stališče uporabil tudi v postopku ponovnega presojanja prejetih ponudb in mu posledično dodelil pogodbo.

"V nasprotnem bi moralo biti javno naročilo razveljavljeno in ponovljeno," so prepričani.

Član uprave Darsa Vili Žavrlan je v nedeljo v oddaji Dnevnik na TV Slovenija dejal, da ponudba v vsebini, kot jo je Cengiz na poziv Darsa dopolnil, "ne more biti več v igri". Lahko pa ostane v igri "pod pogojem, da bomo enake pomanjkljivosti ugotovili tudi pri drugih ponudnikih".

Grob pregled razkril pomanjkljivosti tudi pri drugih

Strokovna komisija je po njegovih besedah že začela podrobno pregledovati tudi druge ponudbe, je pa grob pregled ponudb tudi pri teh pokazal na pomanjkljivosti. "Lahko pridemo do točke, ko bodo tudi te ponudbe nedopustne," je dodal. O morebitni razveljavitvi razpisa ni hotel ugibati, dejal je, da zakon daje tudi druge možnosti, npr. pogajanja s ponudniki.

Če bo katera od preostalih ponudb dopustna in ne bo novih pritožb, bi lahko izvajalca izbrali v nekaj mesecih, to zamudo pa bi se dalo med gradnjo nadoknaditi, je povedal Žavrlan.

Revizijska komisija je izbiro Darsa razveljavila na podlagi pritožb Kolektorja CPG, sarajevskega Euroasfalta in kranjske Gorenjske gradbene družbe skupaj z Metrostavom iz Prage.

Naslednjo najugodnejšo ponudbo za Cengizom je podala Gorenjska gradbena družba v sodelovanju s češkim Metrostavom za 104,4 milijona evrov. Sarajevski Euroasfalt je s Cestnim podjetjem Ptuj ponudil gradnjo za 106,3 milijona, Kolektor CGP z Rikom in turškim Yapi Merkezijem pa za 109,4 milijona evrov. Vse ponudbe so brez DDV.