Turistični vodniki opozarjajo: "Prihodki so naenkrat padli na nič"

Turistični vodniki so danes opozorili na posledice izbruha novega koronavirusa. Nekaterim grozi popoln izpad dohodka zaradi odpovedi rezervacij za celotno prihajajočo sezono. Turistični vodniki sicer v turizmu predstavljajo "posebej ranljivo skupino, saj jih velika večina dela kot samostojni podjetniki", so opozorili in pozvali k pomoči države.

"Nad turistične vodnike so se zgrnili črni oblaki," so zapisali v društvu regionalnih turističnih vodnikov Slovenije Argos. Zaradi izbruha epidemije novega koronavirusa turističnim vodnikom odpovedujejo rezervacije za celotno sezono. Ker jih velika večina opravlja dejavnost kot samostojni podjetniki, jim grozijo "drastične posledice", piše STA.

Na udaru bodo celotne družine

Po podatkih Turistično gostinske zbornice Slovenije (TGZS), ki skrbi za register turističnih vodnikov, je na nacionalni ravni 1130 oseb z licenco za turistično vodenje. Velika večina jih ima univerzitetno izobrazbo, povprečna starost pa znaša 45 let. Vodnikom z državno licenco je treba dodati še nekaj 100 vodnikov z lokalnimi in regionalnimi licencami. "Na udaru ne bodo zgolj posamezniki, temveč celotne družine," so po pisanju STA še dodali.

"Bile so že gospodarske krize, bili so teroristični napadi, vojne, težave so se že dogajale, marsikatero stanje smo lahko predvidevali, a takšnega nenadnega ledenega šoka še nismo doživeli," je zapisala predsednica društva Argos Mateja Kregar Gliha. "Skoraj 80 odstotkov aktivnih vodnikov in vodij poti je samostojnih podjetnikov ali imajo malo podjetje. Prihodki so naenkrat padli na nič, stroški pa nam ostajajo," je opozorila.

Upajo na pomoč države, denimo z oprostitvijo plačevanja prispevkov, možnostjo pridobitve brezobrestnih premostitvenih kreditov in podobno. "Verjetno pa bodo, glede na trenutno stanje, po večini začeli postopek zapiranja s. p. in se vpisali na zavod za zaposlovanje," je dodala Kregar Gliha, piše STA.