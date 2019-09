Tuji prevozniki že krepijo povezave z Ljubljano

Odpovedi letov družbe Adria Airways so okrepile povpraševanje ter povečale zasedenost letal in zmogljivosti pri prevoznikih, ki z Brnika že letijo, kažejo za zdaj znane spremembe letošnjega zimskega voznega reda ljubljanskega letališča. Povečalo se je tudi zanimanje novih prevoznikov za letenje na ljubljansko letališče.

Kot so pojasnili v družbi Fraport Slovenija, ki upravlja z Letališčem Jožeta Pučnika, bo glede na doslej sporočene podatke družba Air France število letov povečala s šest na 13 tedensko, obenem pa se številu potnikov prilagaja z večjim letalom. Tako bodo namesto z embraerji E170 pogosto leteli z E190 ali E195.

Družba LOT Polish Airlines je število letov povečala s sedem na osem tedensko, zadnje čase pa pogosto letijo tudi z večjim letalom boeing B737.

Air Serbia je na svoj vozni red že poleti dodala Niš, na liniji Ljubljana-Beograd pa se večjemu številu potnikov prilagajajo z uporabo airbusov A319 namesto letal znamke ATR.

Montenegro Airlines je število letov povečal s štiri na pet tedensko, ruski Aeroflot pa namesto s suhoji leti z airbusi A319.

Družba Turkish Airlines medtem ohranja obseg, a bo po navedbah Fraporta po potrebi zagotovila večja letala.

Okoliška letališča okrepila oglaševanje

"Vozni red za zimsko sezono je sicer še v pripravi. Glede na razmere pričakujemo spremembe do zadnjega," so dodali v Fraportu. Adrijine odpovedi so po njihovih navedbah okrepile tudi zanimanje novih prevoznikov za letenje na ljubljansko letališče, vendar konkretnejših informacij o tem še ne morejo posredovati.

Na težave Adrie so se odzvala tudi nekatera tuja okoliška letališča, ki so okrepila oglaševanje. Celovško letališče, do katerega je iz Ljubljane približno uro in pol vožnje, je v današnji izdaji časnika Dela denimo objavilo oglas, v katerem med drugim izpostavlja bližino Sloveniji.

Nemška Lufthansa pa je sporočila, da bo s koncem oktobra znova letela na relaciji Gradec-Frankfurt. Izvedli bodo 26 letov tedensko. Do graškega letališča sta iz Ljubljane približno dve uri vožnje.

V preteklih dneh je bilo opaziti tudi oglase tujih letalskih družb, ki v svoje vrste vabijo slovenske pilote.

Adria tudi danes ni letela

Negotovost glede usode letalskega prevoznika Adria Airways se sicer nadaljuje. Družba je tudi za danes odpovedala večino letov, izjema ostaja let iz Ljubljane v Frankfurt in nazaj. Katere lete bodo izvedli ob koncu tedna, naj bi iz Adrie sporočili popoldne.

Po trenutnih informacijah s spletnih strani družbe ta za soboto načrtuje izvedbo 28 letov, 17 pa jih je odpovedala. Kako bo omenjene lete izvedla ob tem, da je ostala že brez osmih letal, še brez šestih letal tipa CRJ pa bi po pisanju medijev lahko ostala danes, ni znano.

Čarterski promet na ljubljanskem letališču kljub težavam Adrie poteka nemoteno, saj agencije najemajo druge prevoznike. Prav tako ni pomembnih sprememb na področju tovornega prometa, so dodali v Fraportu.