Število prodanih nepremičnin in skupna vrednost transakcij, kjer so bili kupci tuji državljani, sta bila po podatkih hrvaške centralne banke (HNB) najnižja v zadnjih dveh letih.

Največ tujih kupcev je bilo iz Nemčije, Slovenije, Češke in Slovaške, v glavnem pa so se odločali za nakup apartmajev in hiš ob morju. Cene so sicer tudi letos rasle in so bile ob koncu junija v medletni primerjavi višje za 14 odstotkov.

Skupno so na Hrvaškem od začetka leta do 11. decembra prodali 66.701 nepremičnino. To je za sedem odstotkov manj kot lani, ko so jih prodali okoli 72 tisoč.

Hrvati so kupili 59.325 nepremičnin, 7.376 pa tuji državljani, kar je za 25 odstotkov manj kot lani, ko je nepremičnine kupilo 9.515 tujcev, podatke davčne uprave navaja hrvaški časnik Večernji list.

V osmih letih so se cene nepremičnin ponekod podvojile

Rast cen nepremičnin, ki so se v zadnjih osmih letih marsikje v državi podvojile, se ni ustavila niti letos. Medtem ko so v večini drugih evropskih držav beležili padec cen, so se na Hrvaškem v prvi polovici leta v primerjavi z enakim obdobjem lani zvišale za 14 odstotkov.

Nepremičninski strokovnjaki na Hrvaškem opozarjajo na nerealna pričakovanja prodajalcev nepremičnin, ki po njihovih ocenah postavljajo za okoli 15 odstotkov višje cene od realnih. Na tamkajšnjem ministrstvu za prostorsko ureditev gradbeništvo in državno premoženje pa so za Večernji list opozorili tudi, da je v državi okoli 200 tisoč praznih stanovanj oz. stanovanj, kjer med letom ne beležijo porabe elektrike.