Trump danes uvaja nove carine na uvoz iz Kitajske

Ameriški trgovinski predstavnik Robert Lighthizer je v sredo v kongresu pojasnil, da bodo ukrepi prizadeli kitajski izvoz tehnološke in druge opreme, nekaj bo tudi zadevalo investicije in drugo. Skupaj naj bi po nekaterih ocenah šlo za od pet do deset odstotkov celotne vrednosti izvoza Kitajske v ZDA leta 2017.

Že med predsedniško kampanjo leta 2016 je Donald Trump obljubljal, da bo oster do Kitajske. ZDA so imele v trgovini s Kitajsko lani 375 milijard dolarjev primanjkljaja in Trump trdi, da je to zaradi nepoštenih praks azijske velikanke.

Ameriška podjetja se pritožujejo, da morajo za poslovanje na Kitajskem oblikovati partnerstva z domačimi podjetji, ki jim potem kradejo znanje in tehnologijo, ko si pridobijo dovolj znanj, pa partnerstvo prekinejo.

Kitajska napoveduje povračilne ukrepe

Kot je dejal Lighthizer, so ukrepe pripravili tako, da bodo posledice za ameriške potrošnike minimalne, a Kitajska že obljublja povračilne ukrepe. Kitajci bodo predvidoma uvedli višje carine na izvoz ameriških kmetijskih pridelkov, predvsem soje. Ukrepi naj bi bili usmerjeni proti ameriškim zveznim državam, kjer ima Trump najmočnejšo volilno bazo.

Tem kitajskim sankcijam bo najverjetneje potrebno prišteti še pričakovane povračilne ukrepe EU po petku, ko stopijo v veljavo Trumpove višje carine na uvoz jekla in aluminija v ZDA.

Trump je začasno izvzel Kanado in Mehiko, EU pa se pogaja za podobno obravnavo, vendar bo v primeru neuspeha uvedla povračilne ukrepe, tudi carine, denimo na motorje Harley Davidson, ki jih izdelujejo v Wisconsinu.

Komisarka EU za trgovino Cecilia Malmström se je v torek in sredo v Washingtonu o tem pogovarjala z ameriškim kolegom Wilburjem Rossom. V skupni izjavi po pogovorih sta zapisala le, da se bodo pogajanja nadaljevala kar najhitreje.

ZDA razmišljajo o dodatnih ukrepih

Lighthizer se zaveda, da bo Kitajska uvedla povračilne ukrepe, a kot je dejal v kongresu bodo v tem primeru ZDA uvedle dodatne ukrepe. V isti sapi je izrazil prepričanje, da trgovinske vojne ne koristijo nikomur. Trump se s tem ne strinja, saj je večkrat izrazil prepričanje, da bodo trgovinske vojne koristile ZDA.

Trump je doslej odstopil od sporazuma o prosti trgovini na območju Tihega oceana, ki ga je 12 držav potem sklenilo brez ZDA. Pogajanja z EU o območju proste trgovine so propadla, Trump pa namerava razdreti še sporazum o prosti trgovini v Severni Ameriki (Nafta), če Mehika in Kanada ne bosta privolili v spremembe po meri Washingtona.

Ameriški analitiki opozarjajo, da lahko Američani v primeru izbruha trgovinskih vojn pozabijo na vse ugodnosti konec lanskega leta sprejetih davčnih olajšav.