Tri ključne veščine uspešnih kripto investitorjev

Imajo kriptovalute še potencial za rast? V zadnjem letu in pol – od razmaha koronavirusne bolezni v marcu 2020 do danes – so kriptovalute uprizorile izjemen cenovni skok in poskrbele za pravo navdušenje špekulantov, investitorjev in vlagateljev.

Od močne rasti, ki je trajala od lanskega marca do maja letos, in vmesnih padcev (od maja do avgusta letos so določene kriptovalute padle za 50 in več odstotkov), se večini vlagateljev trenutno postavlja vprašanje, ali imajo kriptovalute še vedno potencial za rast.

Nas zdaj tako čaka nadaljevanje bikovskega, rastočega trenda ali padec cen in medvedji trend?

Če sodimo po številu novih investitorjev, ki jih privablja kripto trg, potem bikovski trend zagotovo še ni končan. A ne le to – močna finančna institucija Fidelity je v svoji zadnji raziskavi digitalnih investicij ugotovila, da kar 90 odstotkov vseh finančnih institucij načrtuje investirati določen delež svojih investicij v kripto trg do leta 2026.

A to še ni vse. Samo v prvi polovici leta 2021 so skladi tveganega kapitala investirali kar 17 milijard dolarjev v različna "start-up" podjetja, povezana s kriptovalutami in blockchain tehnologijo. Samo za perspektivo – omenjeni znesek, ki je bil investiran samo letos, je enak skupnemu znesku, ki so ga skladi tveganega kapitala investirali v ta sektor v vseh preteklih letih.

"Kripto trg še vedno predstavlja manj kot en odstotek tradicionalnih financ in zato tukaj vidimo veliko priložnost za rast!" Arul Murugan, ustanovitelj Borderless Capital.

Omenjene številke in podatki dokazujejo, da so institucije naposled le pripravljene skočiti na trg kriptovalut in da se zaupanje v tehnologijo prihodnosti povečuje iz dneva v dan. Seveda bodo institucije s seboj – poleg novega denarja – pripeljale tudi regulacijo in obdavčitev, kar je pomemben dejavnik pri nadaljnjem razvoju trga.

In tudi to še ni vse. Tehnologija, ki je v ozadju kriptovalut, ima res velikanski potencial. Trenutno že kar 81 držav na svetu (ki predstavljajo več kot 90 odstotkov svetovnega BDP-ja) razvija in raziskuje uvedbo lastnih centralno bančnih digitalnih valut (kot so recimo e-juan, e-dolar itn.). Kot vidimo, torej tudi države ne morejo dovoliti, da bi jih denarni razvoj prehitel in imamo zato v petih državah po svetu danes že v celoti uvedeno domačo digitalno valuto, ki se uporablja.

Kriptovalute – nov donosen naložbeni razred?

Kriptovalute so še vedno – pred prihodom največjih institucij – najbolj donosen naložbeni razred zadnjega desetletja. Bitcoin je v povprečju v zadnjih desetih letih na letni ravni dosegal več kot 250-odstotni donos, kar je vsekakor izjemen, nadpovprečen donos, ki je ustvaril izjemno število novih kriptomilijonarjev.

A kljub izjemnemu letnemu povprečnemu donosu, s katerim so lahko določeni investitorji v preteklih letih precej povečali svoje premoženje, še vedno opažamo, da statistično gledano večina investitorjev kljub močni rasti ne dosega pozitivnih donosov. Kako je to sploh mogoče?

Po nekaterih statistikah je 80 odstotkov vseh vlagateljev v kripto trg v zadnjih petih letih še vedno v negativnem donosu!

Kot lahko vidimo, samo dobri donosi na trgu še ne pomenijo avtomatično tudi, da vsi investitorji dosegajo nadpovprečne dobičke, prej obratno. Kje je glavni razlog? Vsekakor v tem, ali imate dovolj znanja in praktičnih izkušenj za uspešno investiranje v kripto trg ali ne. Zato v nadaljevanju članka povzemamo tri ključne veščine, ki so skupne vsem najuspešnejšim kripto investitorjem. Za dodatne odlične informacije in znanja se prijavite na naš brezplačni webinar o kriptovalutah.

1. Ključna veščina – izobraževanje, učenje in praksa!

Prva in zagotovo najpomembnejša investicija, ki jo lahko naredite zase, mora biti investicija v vaše znanje – da torej investirate v izobraževanja in usposabljanja. Posebej pri investiranju v kriptovalute je to zares daleč najpomembnejši korak, ki ga ne smete izpustiti.

Kriptovalute in tehnologija blockchain predstavljajo zares povsem nove tehnološke možnosti in zato revolucionarna tehnologija od vsakega investitorja zahteva, da mora razumeti njene temelje, priložnosti, omejitve ter pasti. Uspešno investiranje namreč pomeni ravno to, da znate pravilno izkoristiti priložnosti in se seveda ob tem izogniti večjim tveganjem.

Najpomembnejša investicija v kripto svetu je investicija v vaše znanje!

V osnovi je dobro, da obvladate osnove upravljanja z osebnimi financami (vodenje prihodkov in odhodkov ter kontrola nad vašim denarjem) ter poznate temeljne zakone za uspešno investiranje (primerna razpršitev, investiranje v skladu s finančnimi cilji, obvladovanje tveganj ter obvladovanje psihologije).

Pri samem investiranju v kriptovalute pa je pomembno, da zares obvladate naslednja področja: razumevanje osnovnih varnostnih mehanizmov,

poznavanje zakonitosti trga kriptovalut,

fundamentalna analiza projektov,

tehnična analiza gibanja cen kriptovalut,

zdrava medijska distanca – "branje novic med vrsticami".

Vsaka še tako dolga pot se vedno začne s prvim korakom. Vsem uspešnim kripto investitorjem je skupno to, da so bili tudi oni enkrat na začetku poti in so investirali zelo veliko v pridobivanje konkretnega znanja in pravilnih informacij. Omenjenim je skupna tudi ta lastnost, da so želeli pridobljeno teoretično znanje vedno hitro prenesti tudi v prakso, četudi so zaradi tega na začetku kdaj izgubili oziroma ustvarili izgubo.

Zato nikakor ne oklevajte, ko je treba pridobljeno teoretično znanje prenesti v prakso, saj tukaj večina ljudi naredi napako. Bodisi ne dajo dovolj poudarka na pridobivanje znanja in se zanašajo zgolj na lastne občutke bodisi predolgo analizirajo in se učijo in ne preizkusijo znanja v praksi.

Ne bojte se napak pri investiranju. Bolj se bojte tega, da se iz napak ne bi nič naučili!

Vsak investitor mora sprejeti dejstvo, da bo vedno naredil nekaj napak in nekaj stvari popolnoma pravilno. Pomembno je le, da je napak s časom vedno manj, na drugi strani pa vedno več odločitev, ki prinesejo pozitiven rezultat. A kot vemo, se lahko učimo vedno zgolj iz napak. Zato morate pri procesu učenja po prvem koraku (pridobivanju znanja) nujno znanje potem prenesti tudi v prakso.

Dober nasvet bo vsekakor ta, da si vaše investicijske odločitve (nakupi, prodaje, izbor projektov) vodite v dnevniku, da boste lahko vedno za nazaj analizirali, kaj ste naredili prav, in seveda tudi tisto, kar ste naredili narobe. Le primerna analiza napak in "drugič stvari narediti drugače" vam omogočata napredek in pot do uspešnega kripto investitorja.

2. Ključna veščina – načrt in strategije!

Kot smo že omenili, je vsako uspešno investiranje dolgo potovanje in nikakor ne enodnevni izlet. Zato se morate ustrezno pripraviti na pot, predvsem pa morate vedeti, kam želite z investicijami v kriptovalute priti in kaj želite z njimi doseči.

Zaradi povsem svojih zakonitosti na trgu kriptovalut ter volatilnosti in nereguliranega trga morate imeti posebej za investiranje v ta sektor vnaprej izdelan primeren načrt investiranja ter strategije za obvladovanje tveganja (povečevanje dobička ter omejevanje izgub).

Pred začetkom investiranja opredelite svoje osebno premoženje in razpoložljiva sredstva za investiranje, ki jih lahko namenite v sektor kriptovalut!

Vsak posameznik je pri investiranju vedno zgodba zase, zato je pomembno, da vsak zase izdela svojo lastno investicijsko strategijo. Najprej se morate spoznati in ugotoviti, kakšen tip vlagatelja ste in kakšen je delež investicij, ki ga lahko namenite v ta špekulativen, nereguliran trg.

Pred samim izborom kriptovalut, v katere boste investirali, si uspešni investitorji vedno pripravijo ustrezen investicijski načrt, v katerem si zastavijo naslednja vprašanja: S kakšnim zneskom razpolagam za investicijo v kriptovalute?

Za kakšen cilj točno investiram?

Do kdaj imam čas za investicijo?

Koliko tveganja si lahko privoščim?

Kdaj bom izstopal iz trga in kdaj bom realiziral dobičke?

Šele potem, ko ste si pripravili lasten investicijski načrt, pridejo na vrsto strategije. Skladno z načrtom morate nato določiti svoje racionalne strategije in pomembno je, da to naredite, preden začnete z investiranjem in sestavo portfelja.

Na poti investiranja lahko pričakujete različna tveganja in s tem tudi vaše čustvene reakcije, ki vam lahko, če jih ne kontrolirate, naredijo veliko finančne škode.

Vsak uspešen investitor ima vnaprej pripravljene strategije za: obvladovanje izgub (kakšna je moja celotna razpršitev v sektor kriptovalut v odstotkih od preostalega premoženja, koliko padcev na trgu lahko prenesem in kje začnem omejevati izgube za zaščito vloženega denarja),

(kakšna je moja celotna razpršitev v sektor kriptovalut v odstotkih od preostalega premoženja, koliko padcev na trgu lahko prenesem in kje začnem omejevati izgube za zaščito vloženega denarja), obvladovanje čustev (kako bom reagiral, ko bo trg v evforiji in bodo cene dan za dnem naraščale, in kako bom reagiral takrat, ko se na trgih zgodijo močnejši padci cen kriptovalut).

Vsi uspešni investitorji v kripto trg priznavajo, da so večinoma sprejemali drugačne odločitve kot večina vlagateljev. Da so torej vlagali takrat, ko so bile cene nizko in je bil trg v padajočem trendu (depresija), in so realizirali del svojih kripto dobičkov takrat, ko je bil trg v močnem vzponu in so o novih cenovnih rekordih dnevno poročali vsi mediji (evforija).

Kupovati nizko in prodajati drago se sliši sila enostavno. Verjemite mi na prvo besedo, da je to početje sila težko, če nimaš načrta investiranja in vnaprej pripravljenih racionalnih strategij za obvladovanje čustev.

3. Ključna veščina – mentalna stabilnost in racionalne odločitve

Vaša mentalna stabilnost je pri investiranju v sektor kriptovalut najpomembnejši dejavnik. Trg je namreč izjemno znan ravno po svoji ekstremni volatilnosti, ko lahko cene zelo hitro nihajo tako v eno kot v drugo smer. Le z mentalno stabilnostjo, jasnim načrtom in strategijami lahko uspete v "boju" s psihološkimi vplivi, ki jih vidimo na obeh straneh gibanja (pohlep, strah).

80 odstotkov uspeha pri investiranju v kriptovalute je povezano s pravilno miselno naravnanostjo in obvladovanjem svojih čustev.

Pazite predvsem, da pri investiranju v kriptovalute ne zapadete pod vpliv medijske propagande – ta ne dela v vašo korist in je lahko večkrat zelo "slab" svetovalec.

Dva najpogostejša psihološka trenutka, ki prek medijev in javnosti močno vplivata na napačne odločitve vlagateljev: FOMO – Fear of missing out – strah pred tem, da sem izpustil priložnost – vpliv, ki ga doživimo ob velikih premikih cene navzgor – vlagatelji imajo takrat občutek, da zamujajo z vsakim dnem, in kupujejo vedno višje in višje,

– strah pred tem, da sem izpustil priložnost – vpliv, ki ga doživimo ob velikih premikih cene navzgor – vlagatelji imajo takrat občutek, da zamujajo z vsakim dnem, in kupujejo vedno višje in višje, FUD – Fear, uncertainty, doubt – strah, negotovost, dvom – vpliv, ki ga doživimo, ko cene močno padejo in je ob tem prisotna še negativna medijska propaganda.

Najboljša obramba pred psihološkim vplivom je upoštevanje izdelanega načrta investiranja in upoštevanje obeh izdelanih strategij, še posebej strategij za obvladovanje čustev. Vsi uspešni kripto investitorji nadpovprečne donose dosegajo predvsem zaradi tega, ker delujejo malce drugače, kot deluje večina investitorjev in, kar je najpomembneje, se ne pustijo zmotiti prevladujoči trenutni psihologiji trga.

Čustva ne bi smela nikoli vplivati na vaše naložbene odločitve, a verjemite mi, da je to lažje reči, kot izvajati v praksi.

Uspešni investitorji dajejo največji poudarek takoj po izobraževanju in izdelavi strategij na učenju pravilne miselne naravnanosti in doseganju mentalne stabilnosti. To je namreč tisti ključni in najbolj pomemben temelj, iz katerega lahko nato vzniknejo vsa bogastva, ki si jih v življenju želite.

Pravilna miselna naravnanost nas namreč usmerja v odločitve, ki so lahko veliko bolj pravilne, kot če imamo "mindset", ki nas ne podpira. Mentalna stabilnost se začne pri pravilnem pogovoru s samim seboj ter pri obvladovanju čustev, to dvoje pa vedno vodi v sprejemanje pravilnih, logičnih odločitev – še posebej pri investiranju.

Vlagatelj mora, če želi investirati uspešno v trg kriptovalut, psihološko povsem nevtralno prenesti kratkoročne večje vzpone in večje padce.

Na koncu si dovolimo zelo drzno napoved. Verjamem, da bo v prihodnosti zgolj deset do 20 odstotkov vseh investitorjev v kripto trgu naredilo generacijsko premoženje, ostali ne. Zakaj?

Predvsem zato, ker ne bodo investirali s primernim znanjem ter tudi in predvsem zato, ker je težko biti potrpežljiv. V današnjem svetu bi namreč vsi vse radi takoj, nemudoma, zdaj. In če se nekaj takoj ne zgodi ali pa gre v drugo smer, ki jo pričakujemo, v večini takoj odnehamo.

Tisti, ki vedo, da večina investitorjev na kriptotrgu želi zgolj visoke donose in to takoj, se lahko poigra s potrpežljivostjo teh vlagateljev in z manipulacijami pošlje trg navzdol ali nekaj mesecev v "sideways" gibanje. S tovrstnimi manevri se zlomijo "šibke roke" v takšnih trendih, manjšina pa zase kupi poceni večje količine omenjenih digitalnih sredstev in na dolgi rok doseže nadpovprečne donose.

Disciplina, potrpežljivost in mentalna stabilnost – ključi do uspeha pri investiranju!

Psihološki zlom je tisti, kateremu vsi uspešni kripto investitorji zelo dobro kljubujejo, in to predvsem zaradi svoje discipline, potrpežljivosti ter dolgoročnega pogleda na investicije. Tovrstnih vrednot ni mogoče negovati, če v osnovi ne naredite nič za svojo mentalno stabilnost, a so le te ključne pri tem, da boste pri investiranju nadpovprečno uspešni.

Sreča ali znanje?

Uspešni investitorji niso kot kockarji, ki bi se zanašali na srečo. Ne, ravno obratno. Kot lahko vidimo, uspešni kripto investitorji razvijajo svoje sposobnosti ter pri tem dajejo največjo pozornost ravno na sledeče tri ključne veščine, ki smo jih podrobneje omenili.

Ob tem, ko se neprestano učijo in napredujejo v svojih sposobnostih, lažje obvladujejo sebe, svoja čustva in reakcije. Ker se zavedajo, da so gibanja na trgu kriptovalut vedno ciklična, zelo dobro vedo, kdaj je treba izstopati iz trga (oziroma kdaj se ustaviti) in vedno znova skrbijo za glavno misijo pri investiranju: da varujejo svoj investirani kapital in večino svojih ustvarjenih donosov.

Šele potem, ko smo namreč sposobni uspešno ščititi svoja investirana sredstva ter donose pred izgubo, smo v resnici postali nadpovprečno uspešen investitor.

Za Inštitut za neodvisnost pripravil Matjaž Štamulak, neodvisni finančni svetovalec.

