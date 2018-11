Trgujte s ceno zlata NA SPLETU

Oglasno sporočilo

Zlato tradicionalno velja za simbol bogastva, a se tudi pogosto uporablja kot varna naložba, ki ohranja svojo vrednost v času krize. Po trenutnih ocenah je skozi zgodovino, do zdaj, izkopanih približno 190.040 ton, dve tretjini tega pa od leta 1950. Vsako leto se izkoplje okoli 2500-3000 ton, in čeprav se je proizvodnja v zadnjih nekaj letih intenzivirala, se pričakuje, da se bo v prihodnjem obdobju upočasnila.

"V drugem četrtletju leta 2018 so zaloge zlata zrasle za 3 odstotke na letni ravni, kar spada med največja zabeležena četrtletna povečanja. Rast proizvodnje se lahko pripiše nenehni rasti nekoliko projektov, ali zmanjšanju kapitalnih stroškov podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo zlata," pravijo v Fortradu.

Ampak poleg rasti proizvodnje raste tudi povpraševanje po zlatu. V zadnjem desetletju je prišlo do temeljne spremembe v obnašanju centralnih bank, ko gre za zlato, kar je pripeljalo do preučevanja njegove vloge in pomena po finančni krizi leta 2008. Centralne banke držav v razvoju so povečale svoj uradni nakup zlata, medtem ko so evropske banke skoraj ustavile prodajo tako, da ta sektor zdaj predstavlja pomemben vir letnega povpraševanja po tej kovini. Po podatkih Svetovnega sveta za zlato so centralne banke prodale okoli 7.853 ton zlata med letoma 1987 in 2009, medtem ko so v obdobju med letoma 2010 in 2016 zbrale 3.297 ton.

"Kljub impresivnemu fizičnemu povpraševanju je cena zlata v letu 2018 padla 8,5 odstotka pod vplivom krepitve ameriškega dolarja, ki se je zgodil zaradi normalizacije denarne politike Zveznih rezerv in rasti obrestnih mer," pravijo v Fortradu.

Preteklo desetletje je bilo zelo napeto za investitorje v zlato. Leta 2011 je cena zlata dosegla rekordno visoko vrednost 1.920 dolarjev za unčo, leta 2015 pa padla za dobrih 45 odstotkov. Potem je ponovno prišlo do okrevanja in rasti cene do 18 odstotkov, trenutna cena pa se giblje okoli 1.230 dolarjev za unčo.

