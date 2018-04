Tobačna mesto znova naprodaj za 23 milijonov evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ponudniki morajo do poteka roka za oddajo ponudb vplačati 1,15 milijona evrov varščine ali predložiti bančno garancijo v korist stečajnega dolžnika, ki se glasi na znesek 1,15 milijona evrov, je razvidno iz objave vabila na Ajpesu.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo prodajalec izbral ponudbo, v kateri bo ponujena cena najvišja od ponujenih cen vseh ponudnikov. Če bosta dve ali več ponudb enakih, se bo kot ugodnejša štela ponudba, ki ponuja krajši rok plačila.

V kompleksu predvidenih 600 stanovanj

Kompleks je tudi tokrat naprodaj kot celota. Predviden je na območju nekdanje tobačne tovarne med Tržaško in Bleiweisovo cesto v Ljubljani in obsega 49 nepremičnin, pri čemer je pri dveh manjših zemljiščih Imos-G četrtinski lastnik. Predvidena je gradnja okoli 600 stanovanj v devetih stolpnicah, v katerih bi bili tudi trgovski in poslovni prostori, ter hotela s kongresno ponudbo.

Stečajni upravitelj je že konec lanskega leta objavil podobno vabilo, vendar interesa ni bilo. Še pred tem pa je na poziv prispelo 15 nezavezujočih ponudb, najvišji sta po pozivu za izboljšanje oddali nemška družba VG Dienstleistungen in bosanska družba MG Mind, in sicer 23 milijonov evrov.

Upravitelj ju je pozval k izboljšanju ponudb v obliki pogajanj oz. dražbe, na kateri je bila izklicna cena postavljena pri 24 milijonih evrov, a se ponudnika pogajanj nista udeležila. Sledilo je zbiranje zavezujočih ponudb po izhodiščni ceni 26,5 milijona evrov, a ni prispela nobena ponudba.

Upniški odbor je lani podprl predlog upravitelja za prodajo premoženja kot celote, pri čemer pa ga je pozval, naj pripravi strategijo prodaje, ki bo vključevala tudi možnost prodaje po delih ali prenos premoženja na upnike.