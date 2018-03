To so letošnji nagrajenci GZS za izjemne dosežke #foto

GZS je v Cankarjevem domu podelila 50. nagrade za izjemne dosežke na področju gospodarstva in podjetništva. Prejeli so jih vodilni v devetih podjetjih, ki po besedah predsednika komisije za nagrade GZS Janeza Škrabca odstopajo od slovenskega povprečja po številnih kazalnikih.

Nagrajenci Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za leto 2017 so Matjaž Omladič iz podjetja Novem Car Interior Design, Iztok Špan iz podjetja Tajfun Planina, Robert Golob iz podjetja Gen-I, Mark Pleško iz podjetja Cosylab, Rado Čulibrk iz podjetja Niko, Ivan Kralj iz podjetja Arex, Flora Cvetka Tinauer iz podjetja Eba, Branko Kamenšek iz podjetja Lek Veterina in Borut Čeh iz podjetja Labena.

Kriterijev je bilo skupaj 69

"Gre za resnično uspešna podjetja, ki odstopajo od slovenskega povprečja," je na novinarski konferenci pred večerno slovesnostjo dejal Škrabec. Nagrajenci odstopajo od povprečja po finančnih rezultatih, dodani vrednosti na zaposlenega, tržnih deležih, stopnjah rasti ... "Gre za menedžerje, ki veliko dajo tudi na odnos do okolja in družbeno odgovornost," je še povedal Škrabec. Kriterijev je bilo skupaj 69.

Iztok Špan Foto: Barbara Reya Omladič podjetje Novem Car Interior Design, ki je del istoimenskega nemškega koncerna, vodi od leta 2008. "Smo slovensko podjetje s tujim kapitalom, ki mu uspeva voziti globalno zgodbo znotraj zahtevne avtomobilske industrije," je povedal. Slovenski Novem Car je pretežno usmerjen v proizvodnjo dekorjev za najprestižnejše razrede avtomobilov, kot so BMW, range rover, audi in mercedes.

Podjetje Tajfun Planina je bilo ustanovljeno kot obrtna delavnica, ukvarja pa se z gozdarskimi stroji, s katerimi ponujajo celovito in konkurenčno rešitev potreb v gozdarski logistiki.

Trgovec z električno energijo Gen-I je nastal leta 2002 dobesedno iz nič. "Podjetje v vsem tem obdobju ni imelo niti evra tujega kapitala. Ves čas je bilo upravljano in v lastništvu Slovencev. Je dokaz, da Slovenci znamo tudi sami, če to hočemo," je dejal Golob.

Tehnološko podjetje Cosylab je bilo ustanovljeno kot spin-off Instituta Jožef Stefan. Skupina, ki ima svoja podjetja tako v Sloveniji kot v tujini, je na področju fizikalnih raziskav vodilni ponudnik strojnih in programskih rešitev za kontrolo jedrskih pospeševalnikov in fuzijskih reaktorjev. Pleško je dejal, da se počuti privilegiranega delati s tako strokovno ekipo.

Družba Niko iz Železnikov, ki ima tri odvisne družbe na Češkem, Madžarskem in v Avstriji, je v 100-odstotnem lastništvu avstrijske družbe Ring International Holding z Dunaja. Čulibrk je prišel v podjetje leta 1994, vodi pa ga od leta 2008. Glavni trg ostaja Nemčija, je povedal.

Družinsko podjetje Arex iz Šentjerneja je povsem usmerjeno v obrambni program - strelivo, orožje in drugo dopolnilno opremo. "Zaradi tega smo kdaj tudi nezaželeni, po drugi strani pa zanimivi," je dejal Kralj. Družba je usmerila svojo prodajo predvsem na tuje trge, kjer dosega 86 odstotkov prihodkov.

Družba Eba je ponudnik programske opreme za brezpapirno poslovanje, ki jo je razvila povsem sama. Tinauerjeva je povedala, da bodo letos praznovali 14. rojstni dan. Na to starost so zelo ponosni, saj so tipično startup podjetje, od katerih ji le manjši del preživi več kot deset let. V zadnjih letih jim je uspelo vstopiti tudi na tuje trge.

Družba Lek Veterina je bila do leta 2005 del farmacevtske družbe Lek, Kamenšek pa je vanjo prišel leta 2009 kot krizni menedžer in je danes večinski lastnik podjetja. "Podjetniki, ki danes sedimo tukaj, smo obet, da bo šlo Sloveniji v prihodnosti dobro," je dejal.

V družinsko podjetje Labena, ki ponuja tehnološke rešitve v procesni in laboratorijski analitiki, gre nagrada GZS tokrat že drugič. "Leta 2004 je nagrado že dobila moja mama," je povedal Čeh, ki podjetje vodi od leta 2011.

GZS nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke podeljuje že od leta 1969, skupaj z današnjimi nagrajenci jih je do zdaj prejelo 336 gospodarstvenikov in 26 gospodarstvenic. Kot je povedala generalna direktorica GZS Sonja Šmuc, so imela priznanja veliko težo že od prvega dne podeljevanja. Na prvi podelitvi je bil na primer navzoč takratni jugoslovanski predsednik Tito.

V vsem tem času se je marsikaj spremenilo. Veljavo izgubljajo tekstilna, obutvena in pohištvena industrija, na katerih je slovensko gospodarstvo temeljilo včasih, njihovo vlogo pa prevzemajo nekatere druge industrije, iz katerih prihajajo tudi današnji nagrajenci. Med njimi je Šmučeva izpostavila farmacevtsko, kemijsko, elektro in avtomobilsko industrijo.

