To je najdražji hlod, ki ga prodajajo na eni največjih dražb #video #foto

Video: Planet TV

Na licitaciji je 447 lastnikov prodajalo 3.094 hlodov. Ponudbe je izkazalo 37 kupcev, med drugim tudi iz Nemčije, Avstrije, Madžarske, Italije, Hrvaške.

Najvišjo ceno je dosegal gorski javor, ki se je prodajal tudi za 11 tisoč evrov za kubični meter. Najdražji hlodi so se prodajali za 17.919, 14.935 in 8.505 evrov.

17.912 evrov je za hlod gorskega javorja rebraša od nemškega kupca dobil lastnik hloda z avstrijske Koroške, piše STA.

Foto: Uroš Maučec

Presežen je bil marsikateri dozdajšnji rekord, med drugim po količini zbranih hlodov, po doseženih cenah za kubični meter in za celoten hlod, prav tako po številu lastnikov, ki so ponudili hlode, in številu kupcev, ki so oddali ponudbe.

Lastnik s Tolminskega je na licitacijo pripeljal hlod gorskega javorja, ki je dosegel najvišjo ceno po kubičnem metru, to je rekordnih 11.833 evrov za kubični meter oz. 14.935 evrov za celoten hlod. Na dozdajšnjih licitacijah je bila dosežena najvišja cena za kubični meter gorskega javorja okoli 10.700 evrov.

Foto: Uroš Maučec

Kupec hloda s Tolminskega je prodajalec furnirja Hans Hahn iz Nemčije. Med novinarsko konferenco je po telefonu povedal, da furnir, izdelan iz gorskega javorja rebraša, prodaja za opreme letal, ladij in godal, sicer pa se udeležuje različnih licitacij v Švici in Nemčiji. Za licitacijo v Slovenj Gradcu je povedal, da je ta zelo dobro pripravljena.

Foto: Uroš Maučec