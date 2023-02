Tesla nadaljuje uspehe tudi v 2023!

Oglasno sporočilo

Tesla v letu 2023 slavi še večji uspeh, potem ko je podjetje objavilo, da so njegovi zadnji prihodki presegli pričakovanja in zabeležili rekordnih 24,32 milijarde dolarjev. Cena delnice podjetja se je letos povečala za približno 64 odstotkov – kar je daleč preseglo veliko večino drugih delnic, s katerimi se trguje.

Izvršni direktor in glavni delničar Elon Musk je lani prodal svoje delnice za 39 milijard dolarjev za financiranje nakupa in upravljanja Twitterja. Nekateri delničarji Tesle naj bi bili nezadovoljni, ker Musk porablja čas za upravljanje Twitterja, zaradi česar je poslednično lahko manj osredotočen na Teslo. Ti dejavniki so vršili pritisk na ceno Tesline delnice, ki je decembra padla za 39,6%.

Ker je posel s Twitterjem dokončan in so Teslini rezultati presegli pričakovanja, so trgovci navdušeni. Na Kitajskem je število dobav januarja v primerjavi z lanskim decembrom poskočilo za 18,4 %.

Pozitivnost glede podjetja se je nedavno nadaljevala z napovedjo, da bo 1. marca dan vlagateljev. Obstaja še nekaj podrobnosti razen Muskove izjave, da bo razkrit njegov "Master plan 3". Trgovci pričakujejo novice o funkcijah Cybertrucka, strojni opremi in tudi novice o Teslini viziji za naslednje korake pri razvoju tehnologije električnih vozil.

Investicijski banki Morgan Stanley in Deutsche Bank sta postavili ciljno ceno na 220 dolarjev, Mizuho pa pričakuje, da bo delnica dosegla 250 dolarjev, trenutna cena pa je 199 dolarjev.

Viri: MarketWatch, The Wall Street Journal, MetaTrader 4, Not a Tesla App

