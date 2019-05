Teš 6 po vzdrževalnih delih znova sinhroniziran z omrežjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6) po koncu vzdrževanih del, ki so potekala od 23. aprila, ponovno obratuje, saj je bil danes ob 5.19 sinhroniziran z elektroenergetskim omrežjem. V okviru vzdrževalnih del so pregledali opremo, očistili dimno-zračni trakt z grelnikoma zraka in opravili preostale garancijske posege.