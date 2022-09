Tako boste na vsakem sestanku ohranili zbrane misli

Oglasno sporočilo

(Pre)hiter življenjski tempo ter vse večje zahteve današnjega časa prinašajo kopico obveznosti v naš vsakdanjik, kar pa lahko vodi v preobremenjenost in posledično tudi v izgorelost. Zaradi visokih pričakovanj in pritiskov okolice ter goreče želje po zadovoljitvi lastnih ciljev se ženemo čez vse meje, kar nas hitro pahne tudi v težave s spanjem in slabo počutje, tako pa se ustvari življenje, polno stresa. Preveč zadolžitev, stresnih situacij ali celo neurejeni in slabi odnosi s sodelavci/nadrejenimi lahko privedejo celo do pomanjkanja poguma in izgube motivacije na delovnem mestu.

Ne dovolite, da vam slaba energija uniči cilje in prihodnost, poskrbite ter se zavzemite za okrepitev samozavesti in ponovni zagon! Tudi v službi bodite v dobri družbi – pri iskanju motivacije in okrepitvi samozavesti na delovnem mestu lahko priskočijo na pomoč naravni kristali, katerih pozitivne vibracije lahko poskrbijo, da posameznik ponovno zablesti in izstopa v službi.

AVENTURIN – KRISTAL PRILOŽNOSTI, OBILJA IN BLAGINJE

Družba aventurina na delovnem mestu poskrbi za številne pozitivne spremembe na kariernem področju. Njegova energija privablja obilje in bogastvo, prav tako vliva moč, pogum in krepi samozavest. Zaradi okrepljenega samozaupanja posameznik bistveno lažje ter uspešnejše premaguje ovire na karierni poti, kar ga posledično lahko pripelje tudi do napredovanja. Na pomoč priskoči tudi takrat, ko je treba nadrejenega pocukati za rokav in se pogajati za povišico, saj njegova energija vliva moč in pogum.

Kristal aventurin ščiti tudi pred elektromagnetnim sevanjem, ki lahko povzroča omotico, nezbranost in celo nespečnost, zato ga je priporočljivo postaviti v bližino računalnika ali drugih naprav.

KARNEOL – KRISTAL USTVARJALNOSTI

Čudoviti rdeči in oranžni toni kristala prikličejo pozitivno energijo v življenje. Ko se človek znajde v slepi ulici in ga obdaja brezupna energija, kar se v negativni smeri pokaže tudi pri rezultatih dela, mu lahko karneol pomaga poiskati izgubljeno motivacijo ter zagon. Kristal poskrbi za premik s točke stagniranja v točko napredka in rasti – tako osebnostne kot karierne. Priporočljivo je, da ga imajo v svoji neposredni bližini tudi tiste osebe, katerih poklic zahteva visoko mero ustvarjalnosti in inovativnosti.

DIMNI KVARC – KRISTAL ZAŠČITE

So na delovnem mestu prisotni napetost, nemir in negativna energija? Okrasite delovni prostor z dimnim kvarcem, ki ga bo s svojo neverjetno pretvorbeno energijo očistil in negativne vibracije spremenil v pozitivne. Dimni kvarc je kristal, ki pomaga odpraviti napetost v odnosih in pritegniti spremembe, ki so dobre za posameznika. Ko smo v krču zaradi preobremenjenosti, stresa ali tesnobe, lahko skupaj s kristalom okrepimo instinkte in poskrbimo, da se v prihodnjih stresnih situacijah odzovemo sproščeno in umirjeno.

CITRIN – KRISTAL RAZCVETA IN USPEHA

V delovnem prostoru prisotnost citrina pritegne bogastvo in uspeh, razbistri um ter spodbudi dušo k akciji. Citrin je primeren za vse občutljive duše, ki jim negativno mnenje drugih hitro uniči motivacijo, saj pomaga pridobiti trdo kožo in zmanjšati občutljivost na kritike. Ne le kristal uspeha, pravimo mu tudi kristal veselja, saj ga povezujemo tudi z optimizmom, srečo in zadovoljstvom. Ker neguje in krepi samozavest ter osebno moč, pripomore k uspešnejšemu doseganju ciljev zlasti na kariernem področju.

