Tajkunova igra na vse ali nič: Kostić gre še nad Savo

Srbski tajkun Miodrag Kostić nadaljuje svoj nakupni pohod, s katerim želi postati glavni igralec v slovenskem turizmu. Zdaj se zanima še za nakup Save, ki ima v lasti hotele na Bledu, Terme 3000, zdravilišče v Radencih, Terme Ptuj, Terme Banovci in Hotele Bernardin.

Več virov nam je potrdilo, da si Kostić želi kupiti 41,7-odstotni delež Save, ki je od leta 2016 v lasti ameriškega finančnega sklada York Global Finance Offshore.

Koliko Kostić ponuja Američanom za nakup deleža in ali so se že začeli pogovori o tem, uradno ni mogoče izvedeti. Iz londonske pisarne sklada v treh dneh nismo dobili odgovora. Zanimalo nas je, ali in kako dolgo namerava York še ostati lastnik Save. Ob Yorku je največja lastnica Save država, ki ima prek Slovenskega državnega holdinga (SDH) in Kapitalske družbe (Kad) v lasti 45 odstotkov delnic.

Kdo je kdo v vojni za slovenski turizem

Kostićevo zanimanje za Savo je nov mejnik v spopadu za slovenski turizem, v katerem imajo ključno vlogo trije igralci:

- Sava kot največja domača turistična skupina, pod katere okriljem bi se morala po načrtu vlade Mira Cerarja združiti glavnina domačih turističnih družb v državni lasti,

- država, natančneje SDH, ki bi moral po naročilu ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška pripraviti načrt združevanja slovenskih hotelov pod eno streho, in

- Miodrag Kostić, ki je v tretjem letu osvajalskega pohoda po slovenskem turizmu. V tem času je kupil hotel Kempinski v Portorožu, istoimenski turistični kompleks v Savudriji in tretjinski delež portoroškega letališča. Zanimal se je tudi za nakup Marine Portorož, letos pa je prevzel upravljavske vzvode v Gorenjski banki, katere največja lastnica je Sava.

Sava kot pomembna naložba

Težišče te vojne namreč prestavlja neposredno v lastništvo Save, ki po klasifikaciji državnih naložb spada med pomembne. To pomeni, da mora država v tej družbi ohraniti nadzorni delež, torej najmanj 25 odstotkov in eno delnico.

Za zdaj ni znano, kaj bi se zgodilo, če bi se v Yorku svoj delež res odločili prodati. Na SDH, ki ga vodi Lidia Glavina, smo naslovili več vprašanj. Zanimalo nas je:

Minister Zdravko Počivalšek je v zadnjih tednih večkrat poudaril pomen “upravljavske konsolidacije slovenskega turizma". Foto: Ana Kovač 1. Ali ima SDH z družbami Kad in York Global Finance sklenjen dogovor o upravljanju družbe Sava?

2. Če da, kaj ta določa?

3. Ali imata družbi v lasti Republike Slovenije, torej tudi SDH, predkupno pravico na Yorkovem deležu v Savi?

Na SDH so pojasnili le, da "ne morejo komentirati morebitnih dogovorov z drugimi deležniki". Družbo MK Group bomo za komentar zaprosili danes.

Dve novi fronti: Istrabenzovi hoteli in Bernardin

Najnovejši Kostićev manever ni naključen. Časovno namreč sovpada z odprtjem dveh novih front v vojni za obvladovanje turizma: bojem za šest portoroških hotelov, ki jih od spomladi prodaja Istrabenz, in Hotele Bernardin.

Kot smo že poročali, so ponudbo za šest hotelov oddali tako Kostićeva družba MK Group kot Sava in presenetljivo tudi SDH, iz česar je mogoče razbrati, da ta domačih hotelov ne namerava več združevati pod okriljem Save (vodi jo Gregor Rovanšek). Svojo ponudbo je oddal tudi Kad.

Vse to priča o neenotnosti državnih upravljavcev premoženja, ki bi lahko načrte o združitvi slovenskega turizma pod eno streho celo dokončno porušila.

Kot je znano, strategija ministrstva za gospodarstvo predvideva oblikovanje nacionalnega turističnega holdinga. Minister Zdravko Počivalšek pa je v zadnjih tednih večkrat poudaril pomen "upravljavske konsolidacije slovenskega turizma".

Na SDH so že pred časom poudarili, da gre "le za eno od možnosti". Pojasnili so, da jo bodo proučili šele po končani finančni analizi, ki so jo naročili pri podjetju Horwath i Horwath Consulting iz Zagreba.

Zakaj so hoteli pomembni za Kostića

Že lani je Kostić do šestih portoroških hotelov poskušal priti skozi stranska vrata: z odkupovanjem terjatev do Istrabenza, ki bi jih čez čas pretvoril v lastništvo tega finančnega holdinga. A prehiteli so ga v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB), bolj znani kot slabi banki, ki ima po novem v lasti veliko večino terjatev do Istrabenza.

Foto: Istrabenz Turizem Šest Istrabenzovih hotelov (Grand hotel Portorož, Riviera, Slovenija, Apollo, Mirna in Neptun) je za Kostića strateškega pomena. Z njihovim nakupom bi poslal jasno sporočilo, kdo je novi vladar turizma v regiji, in verjetno zadal končni udarec državnim načrtom, povezanim s Savo. Vrednost posla bi po ocenah nekaterih lahko znašala okrog okrog 60 milijonov evrov.

Druga fronta so Hoteli Bernardin. Njihov največji lastnik je Sava, ki je že pred časom 38 odstotkov delnic odkupila iz stečajne mase propadlega NFD Holdinga.

Skupaj s preostalimi državnimi lastniki (DUTB, Zavarovalnico Triglav in Kadom) je Sava objavila ponudbo prevzem še približno 24 odstotkov delnic, a je štrene začel mešati Kostić. Od malih delničarjev Hotelov Bernardin je začel odkupovati deleže, s čimer želi preprečiti načrtovano pripojitev družbe Savi.