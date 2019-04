Svojih sanj sploh ni tako težko uresničiti

Od sanj do nepredvidljivih situacij

Plačevanje na obroke je smiselno, koristno, včasih pa tudi najboljša in edina rešitev za najrazličnejše nakupe. Ne samo takrat, ko bomo želeli uresničiti kakšno željo, ampak tudi takrat, ko se pojavijo nepredvideni stroški. Saj veste, v življenju nič ne gre vedno po načrtih in ko gre kaj narobe, pač gre: kolikokrat se vam je že zgodila verižna okvara gospodinjskih aparatov? Ko se v zelo kratkem času pokvarita na primer tako pralni kot sušilni stroj? Ko govorimo o težavah z jeklenim konjičkom, pa so lahko stroški že bolj boleči, kaj šele, če smo primorani na vrat na nos po nov avtomobil?

In ko se ti nepredvideni stroški kar vrstijo, pa lahko vmes še vedno lahko sanjamo in načrtujemo novo kuhinjo ali malo bolj razkošno potovanje, ali, zakaj pa ne, tudi že tolikokrat odlašano estetsko operacijo. In prav je tako, saj živimo samo enkrat, kajne?

Foto: Getty Images

In da bo vaše načrtovanje na koncu obrodilo tudi sadove, vam bo izredno koristila kartica Diners Club Goodlife, ki vam zagotavlja obročno plačevanje na izbranih prodajnih mestih – večinoma na vsaj 12 obrokov, pri nekaterih ponudnikih pa celo na 36 obrokov. Nakupe do 36 obrokov lahko opravljate na številnih prodajnih mestih – pri nakupu elektronike, gospodinjskih aparatov, koles, pohištva ali pri zdravstvenih ter estetskih storitvah, kot sta Estetika Fabjan in zobozdravstvo Primadent. Na vseh teh prodajnih mestih, kjer si lahko izberete način plačila na obroke, boste opazili posebno nalepko.

In kar je najboljše? Nakupi na obroke s kartico Diners Club Goodlife so enostavni in hitri, saj ni potrebne nobene dodatne dokumentacije, s seboj potrebujete le svojo kartico in vašo PIN-številko. In brez skrbi, sprejmejo jo že skoraj povsod, saj nakup s kartico Diners Club Goodlife lahko opravite že na več kot 17 tisoč prodajnih mestih po vsej Sloveniji.

S kartico Goodlife Diners Club boste poleg enostavnega obročnega plačevanja pridobili tudi številne ugodnosti: #brezplačno turistično zavarovanje z asistenco za ves svet zavarovalnice Generali, #3000 nagradnih točk Nagradnega programa Diners Club, ki jih lahko unovčite kot vrednostne bone/kupone na izbranih prodajnih mestih, #prost vstop in brezplačno osvežitev s pijačo in hrano v več kot 850 letaliških salonih po svetu, #stalne popuste in ugodnosti partnerjev Goodlife, #ugodnosti v izbranih restavracijah.

S kartico Diners Club Goodlife na obroke tudi v tujini

Ne samo po Sloveniji, svoje nakupe na obroke lahko s kartico Diners Club Goodlife opravite tudi v tuji ali prek spleta. Postopek je nadvse preprost.