Stojan Petrič oproščen v primeru prevzema Etre

Sodišče v Novi Gorici je danes oprostilo nekdanjega predsednika uprave koncerna Kolektor Stojana Petriča in štiri soobtožene v primeru prevzema podjetja Etra 33. Specializirano državno tožilstvo je sicer za Petriča zahtevalo dve leti in šest mesecev zaporne kazni, za soobtožene pa po dve oziroma po leto dni zapora.

Tožilstvo je Stojanu Petriču očitalo, da naj bi vodstvenima predstavnikoma v družbi Etra 33 pridobil 1,8 milijona evrov premoženjske koristi. Pri tem naj bi mu pomagali soobtoženi Tomaž Kmecl, Uroš Stabej, Peter Novak in Metod Smrekar. Vsi so obtožbe zanikali. Sodišče je pritrdilo zagovornikom obtoženih, ki so za vse predlagali oprostilne sodbe.