Štiri stvari, ki jih morate poznati, ko kupujete stanovanje

Si že predstavljate, kako bo videti, ko boste prvič odklenili vrata svojega doma? Ko se boste usedli na svoj novi kavč? Skuhali prvo kosilo v novi kuhinji in prvič prespali v čisto svoji spalnici? Sliši se sanjsko, vendar pot do tja je dolga in pogosto povezana tudi s številnimi stresnimi koraki. Zato se v novo življenjsko avanturo podajmo opremljeni z dovolj informacijami in znanja. Ključna je tudi prava finančna opora banke.

Da bo na poti do sanjskega doma čim manj nejasnosti in slabe volje, preverite naš hitri vodič za hitri nakup.

#1 Kam na svoje?

Preden se boste odpravili na prve oglede stanovanj, si začrtajte lokacije, ki so nekako najbolj v skladu z vašim življenjskim slogom. Da bo izbira lažje, se ne osredotočajte samo na eno lokacijo in imejte vsaj nekaj rezervnih. Pri tem imejte v mislih vsaj nekaj meril:

Kako daleč od službe je lahko nepremičnina?

Ali je v bližini potniški promet?

Kako je z osnovno infrastrukturo? (šola, vrtec, zdravstveni dom, trgovine, pošta, banka)

Katerim udobnostim se lahko odpoveste?

#2 Novo ali staro?

Razmišljate o novogradnji ali starejši nepremičnini? Odločitev za to ni vedno preprosta, vendar vam jo lahko olajša že preprost izračun, koliko sredstev bi morali vložiti v staro nepremičnino. Jo boste lahko prenovili popolnoma po svojem okusu? Koliko dražja je novogradnja od prenovljenega stanovanja?

#3 Kako preveriti nepremičnino?

Čeprav je prvi vtis zelo pomemben, pa ne kupujte samo po kriteriju ljubezni na prvi pogled. Bodite previdni in se posvetujte s strokovnjakom, še preden svojo odločitev zapečatite s prvim pologom.

Preverite dejansko stanje nepremičnine, tako da pogledate zemljiškoknjižni izpisek. Tukaj boste dobili vse potrebne informacije – kot so lastništvo, dejanska velikost nepremičnine in ne nazadnje tudi to, ali je nepremičnina prosta bremen. Pravnik ali nepremičninski agent naj sestavi pogodbo, ki bo ščitila predvsem vas kot kupca.

#4 Naredite si finančni načrt

Pri vsakem nakupu je pomembno, da imamo izdelan finančni načrt, pri tako veliki naložbi, kot je nakup nepremičnine, pa je to še bolj ključno.

Kakšen je vaš privarčevan delež in koliko pomoči boste potrebovali tudi od banke? Prav banka ima v tem koraku ključno vlogo. Zato je pomembno, da zaupate tisti, ki vam bo ponudila takšne pogoje, s katerimi bodo vaše sanje o sanjskem domu še bolj uresničljive.

Intesa Sanpaolo Bank v koraku z vašimi željami

S stanovanjskim kreditom pri Intesi Sanpaolo Bank lahko želje postanejo resničnost. Za vse, ki kupujete nepremičnino in želite končno vkorakati v svoj sanjski dom, imamo dobro novico. Ker je stanovanjski kredit velik finančni zalogaj, so pomislili na rešitev, ki vas bo čim manj obremenjevala. Dolgoročno odplačevanje, ki lahko traja tudi 30 let, bo zdaj bolj brezskrbno, saj vam ponujajo možnost fiksne obrestne mere.

V tako dolgem časovnem obdobju odplačevanja se lahko zgodi marsikaj, zato boste s takšnimi pogoji nedvomno bolj mirno spali. Intesa Sanpaolo Bank je ena od redkih bank v Sloveniji, ki to omogoča.

Trije dobri razlogi za stanovanjski kredit pri Intesi Sanpaolo Bank

Kombinirano koriščenje: del kredita lahko v nekaterih primerih koristite tudi gotovinsko.

Prilagodljiva odplačilna doba: odplačilna doba tudi do 30 let.

Ugodne obrestne mere: še ugodnejši pogoji za obstoječe in nove komitente od 1. 10. 2020!

Zaupajte strokovnjakom, ki vas bodo vodili skozi ves proces nakupa

Že v prvi fazi nakupa nepremičnine se obrnite na finančne svetovalce v Intesi Sanpaolo Bank, ki vam bodo znali svetovati, kakšna finančna rešitev je za vas najbolj primerna, vam bodo pomagali pri izračunu, koliko ste kreditno sposobni, in vas strokovno vodili skozi ves proces nakupa – tudi pri pridobivanju vse ustrezne dokumentacije.

Moje Finance so Inteso Sanpaolo Bank izbrale za naj banko v kategoriji stanovanjski kredit po fiksni obrestni meri za znesek 40.00 € za obdobje 10 let.

Preverite, zakaj je Intesa Sanpaolo Bank prava izbira za vas!

Imate kredit pri drugi banki? Preverite tudi možnost refinanciranja obstoječega kredita in si izboljšajte pogoje odplačevanja.