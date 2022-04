Marca je lastnika v Ljubljani zamenjalo vsaj 136 stanovanj, v povprečju so novi lastniki za kvadratni meter odšteli 3.352 evrov za kvadratni meter. Stanovanja so se v primerjavi s februarjem pocenila v vseh delih Ljubljane, edini izjemi sta Bežigrad in Moste-Polje. Prav ta del Ljubljane je bil glede na ceno kvadratnega metra stanovanja presenetljivo najdražji. Marčevski rekord za najdražje stanovanje pa je pripadel neznanemu kupcu, ki je za 133 kvadratnih metrov veliko stanovanje na Ključavničarski ulici 4 odštel več kot milijon evrov.

Marca so se povprečne cene nepremičnin v Ljubljani v primerjavi s preteklim mesecem spet znižale. Po skoraj šestih mesecih od avgusta 2021 do januarja 2022 neprestane rasti cen (edini padec je bil novembra) so cene že drugi mesec zapored nižje. Razlike v povprečnih cenah za kvadratni meter med meseci sicer niso velike, vendar pa število opravljenih poslov (vsak mesec v povprečju med 140 in 150 stanovanj v Ljubljani zamenja lastnika) kaže, da povpraševanje po nepremičninah še vedno ni upadlo. Na podlagi analiziranih številk se zato lahko vprašamo, ali so se cene stanovanj v Ljubljani v zadnjih mesecih vendarle ohladile?

V nadaljevanju članka vam bomo predstavili najdražja stanovanja, ki so zamenjala lastnika marca letos, ter gibanje cen za kvadratni meter prodanih rabljenih in novozgrajenih stanovanj po posameznih katastrskih območjih v Ljubljani od januarja 2020 do marca 2022.

Zakaj samo Ljubljana?

V članku smo analizirali prodajo novih in rabljenih stanovanj zgolj v Ljubljani. Razlog za to se skriva predvsem v številu poslov, saj je nepremičninski trg najbolj dejaven prav v prestolnici. Za statistično analizo poslov in cen nepremičnin pa mora biti na voljo dovolj velik vzorec, da so podatki še vedno relevantni.

Marčevski rekordi za kvadratni meter – 7.894 evrov za kvadratni meter

Kar pet stanovanj je marca dobilo nove lastnike, ki so za kvadratni meter odšteli več kot pet tisoč evrov. Največ je kupec odštel za 133 kvadratnih metrov veliko stanovanje na Ključavničarski ulica 4, in sicer 7.894 evrov za kvadratni meter. Za skoraj 5.500 evrov za kvadratni meter sta lastnika zamenjala dva stanovanja, oba s površino 31 kvadratnih metrov. Dražje stanovanje se nahaja na ulici Trnovski pristan 12, malenkost cenejše pa na Iliriski ulici 32. Za 80 kvadratnih metrov veliko stanovanje na Pokopališki ulici 55 pa je novi lastnik odštel 5.006 evrov za kvadratni meter.

Na spodnjem zemljevidu lahko preverite deset najdražjih stanovanjskih poslov v Ljubljani glede na ceno kvadratnega metra v zadnjih treh mesecih.

Marčevski rekordi za najdražja stanovanja – Več kot milijon evrov za 133 kvadratnih metrov

Neznani kupec je marca odštel 1.050.000 evrov za 133 kvadratnih metrov veliko stanovanje na Ključavničarski ulici 4. To je bila daleč najvišja nepremičninska transakcija v Ljubljani v zadnjih mesecih. Drugo najdražje stanovanje, ki je marca zamenjalo lastnika, je znašala 410 tisoč evrov. Neznani kupec je za ta denar dobil 140 kvadratnih metrov veliko stanovanje na Mestnem trgu 8.

Na spodnjem zemljevidu lahko preverite deset najdražjih stanovanjskih poslov v Ljubljani v zadnjih treh mesecih.

Presenetljivo najdražja stanovanja na območju Moste-Polje

V nadaljevanju članka bomo podrobneje analizirali posamezna katastrska območja v Ljubljani. Pogledali bomo število poslov ter povprečno ceno za kvadratni meter prodanega novega ali rabljenega stanovanja od januarja 2020 do marca 2022. Kot razkrije analiza posameznih katastrskih območij v Ljubljani, prihaja v prestolnici tudi do zanimivih razlik. Stanovanja v Bežigradu so v povprečju spet nove lastnike glede na ceno kvadratnega metra bolj udarila po žepu kot pa stanovanja v centru Ljubljane. So pa marca presenetljivo največ za kvadratni meter stanovanja odšteli kupci na območju Moste-Polje.

Center – 3.341 evrov za kvadratni meter

Povprečne cene kvadratnega metra stanovanj v centru Ljubljane so že drugi mesec zapored padle. Povprečna cena kvadratnega metra stanovanja, ki je zamenjal lastnika v marcu, je v 27 poslih znašala 3.341 evrov.

Bežigrad – 3.420 evrov za kvadratni meter

Za Bežigradom je nove lastnike dobilo vsaj 20 stanovanj. Povprečna cena kvadratnega metra je znašala 3.420 evrov in je za dobrih sto evrov višja kot pretekli mesec.

Moste-Polje – 3.582 evrov za kvadratni meter

Marčevske cene stanovanj so v katastrskem območju Moste-Polje dosegle dvoletni rekord. Povprečna cena kvadratnega metra 22 stanovanj, ki so lastnika zamenjala marca, je znašala 3.582 evrov. To je 200 evrov za kvadratni meter več kot v centru Ljubljane.

Rudnik – 3.134 evrov za kvadratni meter

Vsaj šest stanovanj je marca zamenjalo lastnika na Rudniku. Novi lastniki so v povprečju odšteli 3.134 evrov za kvadratni meter.

Vič-Trnovo – 3.319 evrov za kvadratni meter

V Trnovem so marca kupci stanovanj odšteli manj za kvadratni meter kot v preteklih mesecih, vendar so cene v povprečju v tem delu Ljubljane relativno stabilne že od avgusta lani. Cene nihajo le za nekaj sto evrov iz meseca v mesec. Lastnika je marca zamenjalo vsaj 12 stanovanj.

Šiška – 3.191 evrov za kvadratni meter

Stanovanja v Šiški "držijo" ceno že slabo leto dni, kupci za stanovanja odštejejo okoli 3.100 evrov že vse od maja lani. Marca letos je novega lastnika dobilo 27 stanovanj, v povprečju so novi lastniki odšteli 3.191 evrov za kvadratni meter.