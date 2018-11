Steklarna Hrastnik namesto na Poljskem v naložbo doma

Steklarna Hrastnik se je odločila ustaviti 70-milijonsko naložbo tovarno na Poljskem, ker se jim zdi smotrno izvesti širitev v Sloveniji. Kot so povedali v steklarni, so se odločili za razvoj super premium segmenta stekla, ki ga na Poljskem ne bi mogli delati, ker tam ni delavcev s potrebnim znanjem. Zato ga bodo razvijali v Hrastniku.

V steklarni ocenjujejo, da bodo tako ustvarili visoko kakovostna delovna mesta v Hrastniku, dodatno nadgradili steklarsko znanje svojih zaposlenih in na ta način ostali konkurenčen zaposlovalec tudi v luči krize pomanjkanja ustreznih kadrov na trgu dela, s katero se sooča in se bo tudi v prihodnje soočala Evropa.

Nov obrat bo zgrajen do leta 2022

Nadzorni svet je že odobril pripravo projektne dokumentacije za dodatno širitev zmogljivosti oz. gradnjo novega proizvodnega obrata v Hrastniku, katere vrednost je ocenjena na približno 45 milijonov evrov. Gradnja bo predvidoma zaključena leta 2022. V okviru te naložbe bo steklarna postavila dodatno peč, ki bo proizvajala 150 ton stekla na dan in celoten obrat, ki bo vključeval novo zmesarno, proizvodnjo steklenic in avtomatsko kontrolo kakovosti ter embaliranje izdelkov, razširitev lastnega obrata za dekoracijo, nove skladiščne prostore ter ostalo potrebno infrastrukturo.

Foto: STA

Po navedbah hrastniške steklarne na strateških projektih na področju dekoriranja sodelujejo s poljskem partnerjem DekorGlass. V novi proizvodni enoti bodo proizvajali embalažni program najvišje možne kakovosti, po katerem so tudi znani v svetu in na katerem dosegajo tudi višjo dodano vrednost. To bo mogoče predvsem zaradi znanja in kompetenc zaposlenih v steklarni.

Ob tem so napovedali še, da bo v naslednjih petih letih zaključen tudi projekt digitalizacije. Načrt digitalizacije so pripravili skupaj s podjetjem Siemens. V naslednjem letu je načrtovana investicija za ta namen v višini treh milijonov evrov.

V dolgoročni potencial Steklarne Hrastnik in slovensko poslovno okolje verjame tudi lastnik, švicarski holding GlobalGlass, ki ga obvladuje poslovnež Igor Lah. Ta je v začetku tega meseca ustavil postopek iskanja strateškega steklarne, kljub dobrim ponudbam s strani tujih strateških investitorjev. Na omenjeni holding je bilo lastništvo Steklarne Hrastnik preneseno v ponedeljek, z namenom še celovitejšega nastopa na tujih trgih.

Kot je povedal Lah kot predsednik izvršnega odbora omenjenega holdinga, vidijo v strategiji, ki jo je postavilo novo vodstvo steklarne, priložnost za nadaljnji razvoj in rast podjetja. "Potencial te usmerjenosti potrjujejo tudi napovedani odlični rezultati za letošnje leto, ki dokazujejo, da Steklarna Hrastnik je in ostaja poslovno uspešno podjetje," je zapisal Lah.

V Steklarni Hrastnik sicer pričakujejo, da bodo letos ustvarili 60,2 milijona evrov prihodkov, kar je štiri odstotke več kot lani, dobiček pa naj bi narasel za 13 odstotkov na 8,7 milijona evrov. Te rezultate bodo ustvarili kljub zahtevnim razmeram tako na trgu dela kot energentov.



Strateški načrti za razvoj poslovanja Steklarne Hrastnik in s tem utrjevanja vodilne pozicije v njenem nišnem segmentu so medtem v polnem zamahu, generalnega direktorja steklarne Petra Časa pa veseli, da je tudi lastnik prepoznal, da so podjetje z dolgoročno vizijo.