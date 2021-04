Ste zadovoljni z veljavnimi ukrepi proti zajezitvi koronavirusa?

Trenutni ukrepi za zajezitev epidemije v marsikom vzbujajo občutke negotovosti in nemoči. Si želite, da bi bila prihodnost boljša? Zdaj imate priložnost, da aktivno sodelujete pri spremembah. Izrazite svoje mnenje, prepričanje, izkušnjo in bodite za to še denarno nagrajeni.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana so med 23. in 24. marcem ugotavljali, kako zaskrbljeni so glede trenutnih razmer prebivalci Slovenije, kako gledajo na razmerje med svobodo in ukrepi ter kaj od življenja pričakujejo v prihodnje. Prav tako so želeli ugotoviti, kako zadovoljni so prebivalci Slovenije z delom vlade in organizacijo cepljenja.

Ugotovili so, da so ljudje vse manj zaskrbljeni za svoje zdravje. Narašča mnenje, da so ukrepi čezmerni in da pretirano posegajo v njihovo svobodo.

Delež tistih, ki zaupajo državnim organom in njihovim odločitvam, je dosegel najnižjo točko do zdaj. Sodelujoči v raziskavi, teh je bilo 504, vse slabše ocenjujejo organizacijo cepljenja, vladno komunikacijo z javnostjo, najvišji upad zaupanja v delo vlade pa se je zgodil na področju pridobivanja cepiva.

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana raziskave javnega mnenja, ki pokažejo trenutno sliko stanja med prebivalstvom Slovenije, že od marca 2020 izvajajo z lastnimi investicijskimi sredstvi v dobro javnosti.

