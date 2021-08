Ste pripravljeni na konec poletja v slogu?

Čeprav se zdi še zelo daleč, saj smo na vrhuncu poletja, pa lahko že zdaj poskrbimo za imeniten konec tega edinstvenega letnega časa. S kartico Visa si priskrbite enkratne popuste pri številnih ponudnikih doživetij, storitev in izdelkov, da bo skok v jesen še bolj sproščen.

Poletje je čas dopustov, razvajanja in aktivnega preživljanja prostega časa. Poleti čas teče drugače, življenje se zdi veliko bolj preprosto kot sicer.

Izkusite novo raven lahkotnosti bivanja in preživljanja prostega časa s kartico Visa.

Z novim partnerskim programom ugodnosti, ki jih Visa Europe in njeni izbrani partnerji podarjajo imetnikom kartic Visa, bo konec poletja še imenitnejši. Izbirate lahko med različnimi ugodnostmi, ki so jih za vas pripravili priznani slovenski ponudniki in ponujajo nekaj za vsakogar.

Popusti na vsakem koraku

Za vse ljubitelje živali je prisrčno darilo pripravil ZOO Ljubljana, ljubitelji zgodovine boste uživali v izjemnih doživetjih, ki jih ponuja Ljubljanski grad, ljubiteljice razvajanja pa izkoristite razkošne popuste Rimskih term in Kozmetike Afrodita.

Vse, ki prisegate na najnovejše trende, v trgovini IKONA čakajo parfumi, kozmetika, oblačila in po novem tudi oddelek zdrave prehrane, v trgovini ZOOFA vas pričakujejo najnovejši modni kosi, v trgovini IKA pa poiščite svoj unikatni izdelek slovenskega sodobnega oblikovanja, ki bo ogrel srce in podprl majhna slovenska podjetja. Skupaj z AMZS osvežite znanje varne vožnje in pridobite adrenalinsko darilo.

Visa je ena izmed najbolj prepoznavnih svetovnih blagovnih znamk. Poleg izjemnih ugodnosti zagotavlja tudi najvišjo stopnjo varnosti pri plačevanju z vašo kartico Visa, kjer koli želite biti. Z brezstično kartico pa je plačevanje vselej udobno in preprosto. Za plačevanje lahko uporabite tudi svoj mobilni telefon. Svojo kartico Visa dodajte v mobilni telefon, ga prislonite na znak za brezstično plačevanje in plačilo bo izvedeno.