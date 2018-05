Stavka v Štore Steel odpovedana zaradi groženj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za danes napovedana dveurna opozorilna stavka v družbi Štore Steel je odpovedana za nedoločen čas. Kot je na novinarski konferenci v Celju pojasnil predsednik Konfederacije slovenskih sindikatov Gvido Novak, so se za to odločili, ker je uprava družbe tistim, ki bi stavkali, zagrozila z odpovedjo delovnega razmerja, češ da je stavka nezakonita.

Po Novakovih besedah gre pri potezi vodstva družbe za kršitev zakona o stavki, zato so zadevo prijavili pristojni delovni inšpekciji, ki bo ugotavljala morebitne kršitev omenjenega zakona. Zadnji teden so se morali zaposleni s podpisi izreči, ali bodo stavkali ali ne.

Dejal je tudi, da so skupaj s sindikatom Skei hoteli stavkati že junija lani, a se je potem Skei premislil.

Stavka je bila napovedana za danes med 13. in 15. uro, in sicer zaradi nepripravljenosti vodstva podjetja za socialni dialog s sindikatom. Stavkalo naj bi nekaj več kot 100 delavcev v obratu jeklarna, Štore Steel pa ima sicer 525 zaposlenih. Osnovna stavkovna zahteva je dvig plače zaposlenim v obratu jeklarna za 25 odstotkov zaradi zahtevnih pogojev dela.

Novak je dejal, da jim je vodstvo družbe odgovorilo, da takšen dvig plače za njih ni sprejemljiv.

Foto: Reuters

"Dvig plače zahtevamo zaradi težkih pogojev dela"

Predsednik stavkovnega odbora Roman Čelešnik je pojasnil, da jih vodstvo Štore Steel ne priznava zaradi domnevne nezakonitosti, na pisne dopise stavkovnega odbora, ki je bil formiran 20. aprila, pa jim ne odgovarjajo. Po njegovih podatkih je povprečna bruto plača v jeklarni od 1400 do 1600 evrov, delavec s polno delovno dobo pa dobi 420 evrov pokojnine.

"Dvig plače zahtevamo zaradi težkih pogojev dela. Nekateri delavci v jeklarni morajo delati z dihalnimi respiratoji, saj je veliko prahu, zelo moteč je tudi precejšen hrup," pravi Čelešnik in dodaja, da vseeno upa na dialog z vodstvom družbe.

Bruto povprečna plača se je zmanjšala

Pomočnik direktorja Štore Steel Gorazd Tratnik je v torek dejal, da se s sindikatom Skei in Konfederacijo slovenskih sindikatov pogajajo o dvigu osnovnih plač ter da so zaposlene opozorili, da stavka ni organizirana skladno z zakonom, ker to ni odločitev večine zaposlenih v podjetju niti je ne organizirata omenjena sindikata.

Poudaril je tudi, da se s sindikatom Skei in Konfederacijo slovenskih sindikatov pogajajo o dvigu osnovnih plač. Povprečna bruto plača v podjetju je lani znašala 1759 evrov, povprečna plača v prvih štirih mesecih letos brez nagrade za uspešnost, ki se izplačuje konec leta, pa 1703 evre.