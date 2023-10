Stavka avtomobilske industrije v ZDA se zaostruje, potem ko se ji je po navedbah ameriškega sindikata avtomobilske industrije UAW pridružilo še 8.700 delavcev Fordove tovarne v Kentuckyju. Dogovora med sindikatom in tremi proizvajalci avtomobilov, družbami Stellantis, General Motors in Ford, namreč še vedno ni na vidiku.

Fordovo osebje se je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP tako pridružilo približno 25 tisoč drugim članov sindikata UAW, ki je stavko začel 15. septembra, potem ko ni bil dosežen dogovor o novi kolektivni pogodbi.

Aktivno sicer stavka manjšina sindikata s 146 tisoč člani, zadnja zaostritev pa je po navedbah sindikata posledica Fordove nepripravljenosti na nadaljnja pogajanja.

Oglasili so se tudi pri Fordu, kjer so zadnjo potezo označili za "skrajno neodgovorno" in dodali, da so pripravili "neverjetno ponudbo".

Od izteka pretekle kolektivne pogodbe bodo kmalu minili štirje tedni. "Dovolj dolgo smo čakali, ampak Ford ni dojel našega sporočila," je ob tem dejal predsednik sindikata Shawn Fain. Dodal je, da je tako pri Fordu kot drugih dveh proizvajalcih čas za pošteno pogodbo.

Gre za zgodovinsko prvo skupinsko stavko zaposlenih pri treh največjih proizvajalcih avtomobilov v ZDA, ki pa je povzročila tudi že številna odpuščanja. V ponedeljek se je stavki ameriške avtomobilske industrije pridružilo še okrog štiri tisoč članov UAW pri proizvajalcu tovornjakov Mack.