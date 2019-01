Stanovanjski sklad bo v Ljubljani in Mariboru gradil več kot petsto novih stanovanj

Stanovanjski sklad Republike Slovenije v letošnjem letu načrtuje gradnjo več kot 500 novih stanovanj, med drugim v okviru sosesk Skupnost za mlade Gerbičeva v Ljubljani in Pod Pekrsko gorco v Mariboru, za kateri so že podali vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na stanovanjskem skladu so izrazili tudi zanimanje za nakup zemljišča na območju Brod – Drage v Novem mestu.

Mladi, ki živijo ali študirajo v prestolnici, bodo dobili novo sosesko. Na lokaciji na Gerbičevi ulici v Ljubljani oziroma na območju obstoječega Dijaškega doma Vič in Študentskega doma Ljubljana bo v okviru pilotnega projekta, ki ga stanovanjski sklad izvaja na podlagi Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu za obdobje od 2015 do 2025, nastala nova soseska Skupnost za mlade Gerbičeva.

Na Gerbičevi ulici v Ljubljani 110 stanovanjskih enot za mlade

"Ponujala bo do 110 stanovanjskih enot, namenjenih bivalni osamosvojitvi mladih od 18. do dopolnjenega 29. leta starosti. Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije in pridobivanja gradbenega dovoljenja. Gradnjo bomo začeli v prvi polovici letošnjega leta," je pojasnil direktor stanovanjskega sklada Črtomir Remec.

Etažnost objekta bo obsegala pritličje in tri nadstropja, sestavljale pa ga bodo bivanjske enote dveh tipologij, in sicer za enega ali za dva skupna uporabnika. V objektu so predvidni medgeneracijski center s skupnim večnamenskim prostorom, kuhinja z jedilnico ter dnevna soba, pisarna in servisni prostori z ločenim vhodom in dostopom v atrij.

V bližini Pekrske gorce v Mariboru bodo gradili 400 stanovanj

Na južnem delu mesta Maribor, v bližini znamenite Pekrske gorce, medtem stanovanjski sklad na zemljiščih v velikosti 4,7 hektarja načrtuje novo stanovanjsko sosesko Pod Pekrsko gorco. Zgraditi želijo sodobne večstanovanjske stavbe v obliki štirih nezaključenih karejev. Etažnost objekta bo obsegala klet, pritličje in dve nadstropji.

Stanovanjski sklad na južnem delu Maribora, v bližini Pekrske gorce, načrtuje gradnjo 400 novih stanovanj. Foto: Stanovanjski sklad Republike Slovenije

"Skupno načrtujemo 400 stanovanj v velikosti od 35 do 80 kvadratnih metrov. Parkiranje za stanovalce je predvideno v podzemnih garažah pod objekti. Zemljišče bomo razvijali postopoma v dveh samostojnih fazah po funkcionalnih enotah, in sicer 212 stanovanj v prvi in 188 stanovanj v drugi funkcionalni enoti," je povedal Remec.

V sklop stanovanjske soseske sta vključena tudi umestitev dveh stavb s skupno 60 oskrbovanimi stanovanji in dnevnega centra aktivnosti za starejše ter javni program v delu pritličjih objektov, predvidoma namenjen trgovskim in storitvenim dejavnostim.

Sklad izrazil zanimanje za nakup zemljišča na območju Brod – Drage v Novem mestu

"Želimo zagotoviti dva tisoč novih najemnih stanovanj, do leta 2025 pa potrojiti njihovo trenutno število, da bi dosegli naslednjo prelomno stopničko, to je deset tisoč javnih najemnih stanovanj," je poudaril direktor stanovanjskega sklada Črtomir Remec. Foto: Stanovanjski sklad Republike Slovenije Navedena projekta bosta omogočila doseči zastavljene poslovne cilje do leta 2020. "Želimo zagotoviti dva tisoč novih najemnih stanovanj, do leta 2025 pa potrojiti njihovo trenutno število, da bi dosegli naslednjo prelomno stopničko, to je deset tisoč javnih najemnih stanovanj. Gradnja sosesk, s katerima bomo pridobili več kot 500 novih stanovanj, bo dober začetek," je poudaril Remec.

Z namenom doseganja cilja povečanja javnih najemnih stanovanj je stanovanjski sklad izrazil tudi zanimanje za nakup zemljišča na območju Brod – Drage v Novem mestu in predhodno izvedel vse potrebne aktivnosti za preveritev upravičenosti nakupa.

Na pobudo Mestne občine Novo mesto je sklenil pismo o nameri, s katerim se je Mestna občina Novo mesto obvezala, da bo, če bo zemljišče kupil stanovanjski sklad, sofinancirala komunalno opremljanje območja in odkupila del zemljišča, ki je namenjen individualni gradnji.

Upravitelj v stečajnem postopku je razpisal javno dražbo z zviševanjem izklicne cene. Na dražbi je sodeloval tudi stanovanjski sklad, vendar zaradi interno določene zgornje cene, ki temelji na izračunih za gradnjo javnih najemnih stanovanj in se odraža v višini najemnine, na dražbi ni bil uspešen. Na dražbi je najvišjo ceno za nakup zemljišča ponudila Družba za upravljanje terjatev bank.

Sklad si bo še naprej prek javnih pozivov, programov in nakupnih razpisov ter lastnih naložb prizadeval za povečanje števila javnih najemnih stanovanj, o čemer bo javnost sproti obveščal.