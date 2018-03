Stanovanje, ki zagotavlja višjo kakovost življenja

Oglasno sporočilo

Zrak na morju je zaradi vetrov in odprtega prostranstva bolj čist kot na celini. Sol, ki ves čas izhlapeva na toplem zraku, je pravo bogastvo za naše zdravje. Na naša dihala deluje dezinfekcijsko in protivnetno, prebivalci ob morju imajo manj zimskih prehladov in drugih virusnih obolenj. Morski zrak je posebej koristen tudi za bolnike z astmo, bronhitisom in težavami s sinusi.

Sveže pomladi, vroča poletja, tople jeseni in mile zime vse leto zagotavljajo raznovrstno zelenjavo in sadje, na katerih temelji ena od najbolj blagodejnih kuhinj sveta. To je podnebje oljk, citrusov, fig, mandljev in vinske trte. Mediteranska prehrana zmanjšuje holesterol in blaži učinke diabetesa. Ključne so sveže in zdrave sestavine, veliko sadja, zelenjave, rib in zmerne porcije.

Bi živeli ob obali ali pa imeli apartma na morju?

Ugodne gospodarske okoliščine in nizke obrestne mere stanovanjskih posojil spodbujajo rast povpraševanja po stanovanjskih nepremičninah. Še posebej izrazito je zanimanje za nepremičnine na Obali, saj so poleg ugodnih bivanjskih razmer tudi dobra naložba za vlagatelje, ki jih želijo oddajati domačim in tujim gostom.

V naselju Nokturno je na voljo še nekaj novih stanovanj, ki so v nasprotju s starejšimi nepremičninami takoj vseljiva, ne zahtevajo dodatnih investicij v obnovo in imajo vso sodobno opremo za udobno bivanje. Vsako stanovanje ima poleg shrambe tudi parkirno mesto v podzemni garaži pod objektom. Tako udobje je na Obali prava redkost.

Ne glede na število sob, so vsa stanovanja v naselju Nokturno prostorna in svetla, razgibana zasnova pa omogoča tudi enostavno pregrajevanje prostorov s predelnimi stenami. Vsa stanovanja imajo terase ali balkonske lože z razgledom na morje, ki jih od notranjih prostorov ločujejo zastekljena drsna vrata. Terase so obložene z lesenimi talnimi oblogami in večinoma opremljene s koriti za cvetlice ali dišavnice.

V stanovanjih so predvideni priključki za vse sodobne gospodinjske in komunikacijske naprave, vgrajene so klimatske naprave in videodomofoni. Tla so obložena s kakovostnim hrastovim parketom. Sanitarije in kopalnice so prostorne ter opremljene z modernimi izdelki znanih blagovnih znamk.

Možnost zaposlitve v obalno-kraški regiji ali pa delo od doma

Obalno-kraška regija je prostor številnih poslovnih priložnosti. Poleg lege na stičišču treh držav jo odlikujejo tudi prometna infrastruktura, ugodni naravni pogoji ter znanje in ustvarjalnost njenih prebivalcev. Ob velikih gospodarskih družbah sta zelo razvita tudi malo in srednje podjetništvo, ki sta dejavna na različnih področjih, od turizma do visoke tehnologije. Torej je tu veliko možnosti za zaposlitev.

S pomočjo sodobnih tehnologij dandanes pa lahko ostanemo vitalni del projektne ekipe tudi, če delo opravljamo od doma. Nekateri smo celo bolj učinkoviti, če se umaknemo iz vrveža pisarne in si sami uredimo delovni kotiček po lastnem okusu. A doma na nas preži veliko skušnjav, kot so udobna postelja, televizor in hladilnik, zato je zelo pomembno, da si ustvarimo okolje, ki bo spodbujalo našo ustvarjalnost in marljivost. Stanovanja v Nokturnu ponujajo številne možnosti za ureditev tako imenovane domače pisarne.

Ne zamudite priložnosti, stanovanj je iz dneva v dan manj

Kot smo že zapisali, ima zelo pomembno vlogo pri kakovosti življenja tudi življenjski slog ljudi, ki živijo ob morju in z morjem. Vse težave premagujejo z dobro voljo, saj se zavedajo, da razburjanje ni rešilo še ničesar. Še najbolj jih pogreje kakšna nogometna tekma, sicer pa se uspešno izogibajo stresu, kar zmanjšuje tudi število raznih obolenj. Le malo reči se dela na hitro, a to ne pomeni, da so ljudje leni. Nasprotno, ljudje ob Sredozemlju so zelo marljivi, a se znajo ustaviti takrat, ko si zagotovijo udobno življenje, in se ne pehajo za preobiljem.

Privoščite si kakovostnejše življenje, kupite stanovanje v naselju Nokturno.

Oglejte si videopredstavitev 360°: