Leta 2017 je imelo podjetje okoli tri tisoč zaposlenih, do konca leta 2022 pa se je ta številka povzpela na okoli 9.800. Foto: Reuters

Medtem ko je Spotify v lanskem tretjem četrtletju beležil 228 milijonov evrov izgube iz poslovanja, je imel letos 32 milijonov evrov dobička, k čemur je pripomoglo 26-odstotno povečanje aktivnih uporabnikov v letošnjem tretjem četrtletju.

"Vem, da se bo številnim takšno zmanjšanje števila zaposlenih zdelo presenetljivo glede na zadnje pozitivno četrtletno poročilo," je v pismu zaposlenim, v katerega je vpogled dobila francoska tiskovna agencija AFP, zapisal glavni izvršni direktor družbe Daniel Ek.

Podjetje naj bi samo v podkaste vložilo več kot milijardo dolarjev

Dodal je, da je podjetje v letih 2020 in 2021 izkoristilo priložnost, ki so jo ponujali nižji stroški kapitala, zaradi česar je veliko vložilo v širitev ekipe, izboljšanje vsebin in oglaševanje.

"Zdaj pa smo se znašli v zelo drugačnem okolju. Kljub naporu, da bi v tem letu zmanjšali stroške, smo še vedno daleč od ciljev," je zapisal Ek.

Spotify je doslej ogromno vložil v rast števila uporabnikov, v zadnjem obdobju pa je še dodatno okrepil naložbe v promocijo plačljivih vsebin. Samo v podkaste naj bi vložil več kot milijardo dolarjev.

Podjetje sicer doslej še nikoli ni vknjižilo celoletnega dobička, čeprav mu analitiki pripisujejo uspeh.